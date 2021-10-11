Глава Судака уходит в отставку

Глава города Судака в Крыму Игорь Степиков написал заявление об отставке по собственному желанию. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

"Заявление написано по собственному желанию, сегодня депутаты будут рассматривать", — рассказал руководитель города.

При этом Степиков отметил, что фоновых причин для ухода с должности нет. Он планирует продолжать жить и работать в Судаке, "быть в строю, быть рядом со своей командой".