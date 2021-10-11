Глава Судака уходит в отставку
По словам руководителя города, сегодня депутаты рассмотрят его заявление.
Игорь Степиков. Фото © Официальный сайт городского округа Судак
Глава города Судака в Крыму Игорь Степиков написал заявление об отставке по собственному желанию. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.
"Заявление написано по собственному желанию, сегодня депутаты будут рассматривать", — рассказал руководитель города.
При этом Степиков отметил, что фоновых причин для ухода с должности нет. Он планирует продолжать жить и работать в Судаке, "быть в строю, быть рядом со своей командой".
Ранее Лайф рассказывал, что в конце сентября глава Крыма Сергей Аксёнов принял отставки вице-премьера правительства Евгения Кабанова, министра строительства и архитектуры Михаила Храмова и министра транспорта Евгения Исакова. Храмова и Кабанова заключили под стражу на два месяца, их обвиняют в многомиллионных хищениях из бюджета.
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