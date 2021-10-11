НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Глава Судака уходит в отставку

По словам руководителя города, сегодня депутаты рассмотрят его заявление.

11 октября, 07:13
<p>Игорь Степиков. Фото © <a href="http://sudak.rk.gov.ru:8880/adm/glavaadmin" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный сайт городского округа Судак</a></p>

Игорь Степиков. Фото © Официальный сайт городского округа Судак

Глава города Судака в Крыму Игорь Степиков написал заявление об отставке по собственному желанию. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

"Заявление написано по собственному желанию, сегодня депутаты будут рассматривать", — рассказал руководитель города.

Аксёнов рассказал о следственных действиях в отношении Олеси Харитоненко из горсовета Евпатории

Аксёнов рассказал о следственных действиях в отношении Олеси Харитоненко из горсовета Евпатории

При этом Степиков отметил, что фоновых причин для ухода с должности нет. Он планирует продолжать жить и работать в Судаке, "быть в строю, быть рядом со своей командой".

Ранее Лайф рассказывал, что в конце сентября глава Крыма Сергей Аксёнов принял отставки вице-премьера правительства Евгения Кабанова, министра строительства и архитектуры Михаила Храмова и министра транспорта Евгения Исакова. Храмова и Кабанова заключили под стражу на два месяца, их обвиняют в многомиллионных хищениях из бюджета.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

СМИ: Глава УФСИН по Саратовской области подал в отставку

5 октября, 17:25

Климкин озвучил условие "гибридного мира" с Россией

сегодня в 07:43
Life

В России шестой день фиксируют более 900 смертей от ковида

сегодня в 08:33

"Говорил, что-то с двигателем": Пилот разбившегося в Татарстане L-410 ещё год назад жаловался на состояние самолёта

сегодня в 08:30

Установлено место продажи технического спирта, которым насмерть отравились жители Оренбуржья

сегодня в 08:24

Новости партнеров

Layer 1