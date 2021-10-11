В Новосибирске задержали сторонников экстремистского движения АУЕ

В Новосибирске правоохранители задержали 14 сторонников запрещённого в России движения АУЕ*, которые в августе напали на компанию из представителей разных субкультур. Об этом сообщил замначальника ГУ МВД РФ по региону Кирилл Травин.

"Пятого октября проведены мероприятия по задержанию 14 граждан в возрасте от 15 до 20 лет — приверженцев криминальной субкультуры АУЕ* и придерживающихся националистических взглядов, которые в августе совершили резонансное преступление на Михайловской набережной в Новосибирске, причинили телесные повреждения представителям иных субкультур, в частности, аниме", — рассказал Травин во время оперативного совещания в облправительстве.

Он пояснил, что задержание происходило в рамках мероприятий по недопущению экстремистских проявлений и террористических угроз, которые проводились совместно с УФСБ и Росгвардией. Отмечается, что у злоумышленников изъяли большое количество бейсбольных бит, охотничьих ножей, а также наклейки с нацистской атрибутикой. Кроме того, трёх молодых людей, причастных к нападению в августе, отправили под домашний арест и под стражу.

Ранее Лайф рассказывал, что ФСБ пресекла деятельность крупного канала поставки наркотиков в Новосибирской области. Наркодилер был задержан с поличным, когда пытался забрать из лесного схрона девять килограммов гашиша и 100 граммов кокаина.