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В Новосибирске задержали сторонников экстремистского движения АУЕ

У злоумышленников изъяли большое количество бейсбольных бит, охотничьих ножей, наклеек с нацистской атрибутикой.

11 октября, 06:53
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Новосибирске правоохранители задержали 14 сторонников запрещённого в России движения АУЕ*, которые в августе напали на компанию из представителей разных субкультур. Об этом сообщил замначальника ГУ МВД РФ по региону Кирилл Травин.

"Пятого октября проведены мероприятия по задержанию 14 граждан в возрасте от 15 до 20 лет — приверженцев криминальной субкультуры АУЕ* и придерживающихся националистических взглядов, которые в августе совершили резонансное преступление на Михайловской набережной в Новосибирске, причинили телесные повреждения представителям иных субкультур, в частности, аниме", — рассказал Травин во время оперативного совещания в облправительстве.

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Он пояснил, что задержание происходило в рамках мероприятий по недопущению экстремистских проявлений и террористических угроз, которые проводились совместно с УФСБ и Росгвардией. Отмечается, что у злоумышленников изъяли большое количество бейсбольных бит, охотничьих ножей, а также наклейки с нацистской атрибутикой. Кроме того, трёх молодых людей, причастных к нападению в августе, отправили под домашний арест и под стражу.

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Ранее Лайф рассказывал, что ФСБ пресекла деятельность крупного канала поставки наркотиков в Новосибирской области. Наркодилер был задержан с поличным, когда пытался забрать из лесного схрона девять килограммов гашиша и 100 граммов кокаина.

* Признано экстремистским по решению Верховного суда.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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