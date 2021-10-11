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Семьям погибших при крушении L-410 в Татарстане выплатят по миллиону рублей

В результате авиакатастрофы погибло 16 человек, в том числе оба члена экипажа. Шестерым удалось выжить.

11 октября, 06:40
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Власти Татарстана выплатят по миллиону рублей семьям погибших в результате крушения самолёта L-410. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.

"Подписано постановление правительства республики по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим в авиационной катастрофе. Так, один миллион рублей будет выплачен семьям погибших, по 400 тысяч — гражданам, получившим тяжкий или средний вред здоровью", — говорится в сообщении.

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Напомним, утром 10 октября двухмоторный самолёт L-410 упал в Татарстане. По информации Лайфа, на борту находилось 22 человека, среди них — два члена экипажа, четыре инструктора, один оператор и 15 парашютистов. Выжить удалось шестерым из них, 16 погибли. Лайф опубликовал список всех пассажиров.

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Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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