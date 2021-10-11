Семьям погибших при крушении L-410 в Татарстане выплатят по миллиону рублей

Власти Татарстана выплатят по миллиону рублей семьям погибших в результате крушения самолёта L-410. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.

"Подписано постановление правительства республики по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим в авиационной катастрофе. Так, один миллион рублей будет выплачен семьям погибших, по 400 тысяч — гражданам, получившим тяжкий или средний вред здоровью", — говорится в сообщении.