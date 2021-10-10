Компания с офисом у кладбища: Как ведёт дела аэроклуб, чей самолёт L-410 разбился в Татарстане
У авиаклуба, который использовал L-410, были серьёзные финансовые проблемы, что могло сказаться на обслуживании самолёта. Чтобы заработать, борт также могли перегрузить пассажирами. Итог —16 погибших.
Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по статье 263 УК "Нарушение правил эксплуатации воздушного судна" после крушения самолёта L-410 в Мензелинском районе Татарстана. Сейчас следователи изымают документацию в аэроклубе, который эксплуатировал самолёт, а также заказали специальные технические экспертизы. Специалисты смогут ответить на вопрос о причинах катастрофы. Среди предположений отрабатывается технический фактор. По одной из версий, у самолёта в полёте отказал левый двигатель. Это, например, могло произойти из-за проблем с техникой или попадания птицы. По другой версии — перегруз. По предварительным данным, на борту L-410 должно было быть два члена экипажа и 17 парашютистов. Однако в момент крушения в самолёте было 22 человека. Выжили только шесть человек. Не исключено, что именно из-за перегруза произошла внештатная ситуация.
Учитывая финансовые показатели аэроклуба, обе версии могут быть реальными.
Самолёт Let L-410, разбившийся сегодня в Татарстане, сошёл с конвейера весной 1987 года. Десять лет он служил Военно-воздушным силам сначала СССР, затем России. Потом его передали обществу ДОСААФ. Последнее время под бортовым номером RF-94591 его эксплуатировал аэроклуб в городе Мензелинске.
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Самолёт L-410 считается проблемным, поэтому требует постоянного контроля. Практически все L-410 были изготовлены ещё в советские времена чешской компанией Aircraft Industries. Всего за время эксплуатации этих самолётов в мире произошло более ста катастроф, в которых погибло около 400 человек. Завод-изготовитель регулярно рассылает авиакомпаниям предупреждения и директивы о дополнительной проверке узлов и агрегатов L-410. На это время их полёты рекомендовано приостановить. Проблемы были и с двигателями, которые выпускает чешский завод GE Aviation Chech.
Следователи будут выяснять, попадал ли данный самолёт под отзывные кампании, как на это реагировали в аэроклубе, как его обслуживали и ремонтировали. Если выяснится, что ради экономии L-410 проходил сервис нерегулярно, должностным лицам авиаклуба грозит уголовное дело.
Сайт аэроклуба легко найти в Интернете — skyjump.ru. Прыжок стоит от девяти до десяти с половиной тысяч рублей в зависимости от веса клиента. Также к услугам парашютистов гостиница. Номер — до 2700 рублей в сутки.
Судя по сайту, первым лицом аэроклуба можно назвать Равиля Нурмехаметова — руководителя Мензелинского филиала АНО "Центральный аэроклуб Республики Татарстан ДОСААФ России".
Фото © Menzelinsk Air Enterprise
Второй менеджер — Валентина Шайхутдинова, гендиректор компании "Мензелинское авиационное предприятие". Согласно базе СПАРК, именно этой фирме принадлежит сайт аэроклуба. Офис аэроклуба находится у христианского и мусульманского кладбищ.
Фото © VK / Валентина Шайхутдинова
По бумагам бизнес Нурмехаметова и Шайхутдиновой стабильно убыточен. Выручка "грязными" выглядит солидно — 13–15 миллионов рублей в год. Но после вычета расходов остаётся дыра — в среднем минус два-три миллиона. Ещё странным образом усыхают активы аэроклуба. В 2016 году они достигали 66 миллионов рублей, в 2017-м сократились до 10 миллионов, в прошлом году рухнули ниже нуля — до минус одного миллиона. То есть долги организации превысили стоимость её активов. По итогу прошлого года эксперты СПАРК посчитали ООО "Мензелинское авиационное предприятие" высокорисковым из-за отсутствия собственного капитала.
Мензелинский аэроклуб регулярно принимает больших гостей. Например, в начале года у них побывали сотрудники НИИ ЦПК имени Гагарина. Им оказали услуги по парашютной подготовке и выделили повышенной комфортности номера в гостинице. Тендер прошёл по базе госзакупок и обошёлся сотрудникам НИИ в шесть миллионов.
Интересная деталь: в 2010 году антимонопольщики через суд разорвали договор аренды лесных участков, заключённый между ГБУ "Мензелинское лесничество" и аэроклубом. Обращает на себя внимание то, что ранее аэроклуб учредил ООО "Мензелинское охотничье хозяйство "Юртовское", ныне уже ликвидированное.
Согласно базе СПАРК, Равиль Нурмехаметов всю жизнь работал в системе ДОСААФ. А вот его коллега по аэроклубу Валентина Шайхутдинова занимается ещё и строительством. В её действующей строительной компании "Камстройремонт" трудится всего один человек. Финансовые показатели там печальные — сплошные убытки.
Буквально полгода назад Валентина Шайхутдинова открыла в Мензелинске ещё один аэроклуб под очень похожим названием — ООО "Мензелинское авиапредприятие". Его адрес полностью совпадает со старым клубом, чьи клиенты сегодня погибли в авиакатастрофе. Владельцем нового аэроклуба стал Сергей Серендеев, президент Федерации парашютного спорта РФ и помощник председателя ДОСААФ РФ.
Мензелинский аэроклуб ранее уже попадал в скандалы в связи с гибелью парашютистов. Однако расследование показало, что трагедии и инциденты были результатом стечения обстоятельств, нежели халатности работников клуба. Так, в мае 2018 года во время выполнения группового прыжка разбились двое известных в Татарстане бизнесменов — Олег Щелканов и Рушан Сибгатуллин. Они в составе группы выполняли элемент "свободное падение" с высоты четыре тысячи метров. В полёте парашют одного из бизнесменов врезался в раскрывшийся парашют другого. Летом 2016 года здесь разбилась 38-летняя парашютистка — она потеряла сознание в самом начале прыжка.
Аэроклуб регулярно заключает контракты с НИИ ЦПК имени Гагарина на тренировки космонавтов. А в 2010 году именно в Мензелинске на базе аэроклуба проводился чемпионат мира по парашютному спорту.