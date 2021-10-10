Борт для космонавтов и секретный дефект: Почему самолёты L-410 продолжают падать Печальная статистика малой авиации продолжает пополняться. Причины падения самолёта L-410 в Татарстане ещё устанавливаются, но первые версии уже есть. 10 октября, 10:09 Фото © Shot

Крушение L-410 в Татарстане

Лёгкий самолёт L-410 упал в Мензелинском районе Татарстана рано утром 10 октября. На борту находилось 22 человека — спортсмены-парашютисты и двое членов экипажа. В пресс-службе МЧС позднее сообщили, что живы пока шесть человек.

По предварительной информации, самолёт упал сразу после взлёта с аэродрома местного аэроклуба. После отрыва от взлётно-посадочной полосы аэроклуба L-410 пролетел чуть больше километра, однако затем начал резко заваливаться. Во время пикирования у L-410 практически полностью разрушился фюзеляж — по предварительным данным, он мог разломиться надвое. По предварительным данным, у самолёта отказал левый двигатель.

L-410 — один из самых возрастных самолётов малой авиации в России. Машине, которая разбилась в Мензелинске, было 34 с половиной года. Самолёт с бортовым номером RF-94591 в спортивный клуб попал в 1997 году. Не исключено, что на нём летали и российские космонавты: на аэродроме в Мензелинске они проходили специальную подготовку перед полётами в космос, однако на время расследования Центр подготовки космонавтов не будет пользоваться услугами аэроклуба в Татарстане.

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Это уже третья катастрофа L-410 в России за 2021 год. Он же считается антирекордсменом по количеству погибших: за последние 30 лет на территории России в восьми крушениях самолётов этого типа погибло 52 человека.

L-410 — самолёт-убийца?

Практически идентичная авиакатастрофа с участием L-410 (регистрационный номер RF-94603) ДОСААФ России произошла 19 июня. Самолёт потерпел крушение в района аэродрома Танай в Кемеровской области. Как и в случае с авиакатастрофой в Татарстане, борт выполнял тренировочный полёт: на его борту находилось 17 спортсменов-парашютистов. На месте погибли четыре человека — оба члена экипажа и два спортсмена-инструктора. Позднее один из пострадавших спортсменов скончался в больнице от полученных травм, а общее число жертв катастрофы составило пять человек.

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Затем, в сентябре 2021 года, при повторной посадке в плохих метеоусловиях разбился ещё один пассажирский самолёт L-410, следовавший из Иркутска в Казачинское. При жёсткой посадке в тайге фюзеляж машины был полностью разрушен: в катастрофе погибли пилот Владимир Черненко и трое пассажиров. По словам выжившего пилота Николая Махнутина, на борту произошёл сбой навигационной системы: с помощью автопилота навигатор увёл самолёт правее заложенного курса и пришлось заходить на посадку со второго раза. Был туман, пилоты не установили визуальный контакт с землёй и зацепились за сопку. От трагедии в Татарстане это крушение отличает масса деталей, и главная из них — год выпуска самолёта. Под Мензелинском разбился борт, на котором сначала военные, а затем и спортсмены летали почти 35 лет. В отличие от него, упавший в Иркутске самолёт был выпущен в 2014 году и относительно недавно прошёл положенный техосмотр.

Бывший пилот региональных авиалиний, командир Ан-26 Геннадий Заруцкий пояснил, что в качестве версий крушения L-410 в Татарстане, скорее всего, будут рассматривать, прежде всего, техническое состояние машины.

Упавший в Татарстане самолёт возрастной. Как и любая техника, он требует к себе внимания. Практически параллельно в таких случаях изучаются все необходимые мероприятия по ремонту и обслуживанию самолёта и параметры полёта. Если были какие-то аномалии, будут копаться в причинах их появления. А после этого будут сопоставлять факты. Вероятность того, что сохранился какой-то заводской дефект, который был незаметен много лет, крайне мала, но она, к сожалению, не равна нулю Геннадий Заруцкий Бывший пилот региональных авиалиний, командир Ан-26

Шлейф смерти

Большинство L-410 были изготовлены ещё во времена СССР и предназначались для обслуживания коротких линий. Производитель — чешский Aircraft Industries. Всего за время эксплуатации этих самолётов во всех странах произошло более ста катастроф, в которых погибло около четырёхсот человек.

По данным Aviation Safety, к сентябрю 2021 года в различных лётных происшествиях было потеряно 132 самолёта L-410 и почти каждая жёсткая посадка сопровождалась разрушением корпуса и гибелью пассажиров. Незадолго до аварии L-410 "Хабаровских авиалиний" в 2017 году производитель самолётов разослал авиакомпаниям экстренное требование — незамедлительно приостановить полёты лайнеров этого типа. В системе управления двигателем нашли брак: из-за этой неисправности силовая установка L-410 могла перейти в реверс, что в теории могло бы спровоцировать сваливание борта в штопор с переворотом на 180 градусов.

Из-за этой неисправности, по некоторым данным, могли быть потеряны от пяти до семи самолётов L-410 с разным ресурсом — как стареющие машины, так и относительно свежие, возрастом менее десяти лет. С 2018 года L-410 производится по лицензии на Уральском заводе гражданской авиации. На сайте завода указывается, что сегодня самая востребованная на рынке модель — L 410 UVP E20, наиболее продвинутая версия самолёта L-410.

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2021 год заканчивается для российской авиации печально: разбившийся в Турции Бе-200, свалившийся в пике Ил-112, упавшие в горах Су-35 и МиГ-29СМТ, потерпевшие крушение вертолёты Ка-32 и Ми-8 — это исключительно военные машины. К ним стоит добавить не менее семи авиационных происшествий, которые закончились гибелью людей и серьёзными травмами.

Авторы Сергей Андреев