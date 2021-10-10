Телефонный звонок спас парня от полёта на потерпевшем крушение L-410. Видео © t.me / Mash

Молодой человек по имени Александр должен был лететь на потерпевшем крушение в Татарстане L-410, но звонок по рабочим вопросам спас его от возможной смерти. Об этом парень рассказал в беседе с Mash.

"Я с заявлением опоздал, потому что позже подошёл. У меня братишка написал бланк, и его сразу на прыжок записали", — поделился он.