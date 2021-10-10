Телефонный звонок спас парня от полёта на потерпевшем крушение L-410
Он рассказал, что должен был прыгнуть с парашютом вместе со своим младшим братом, которому менее недели назад исполнилось 18 лет.
Фото © LIFE
Телефонный звонок спас парня от полёта на потерпевшем крушение L-410. Видео © t.me / Mash
Молодой человек по имени Александр должен был лететь на потерпевшем крушение в Татарстане L-410, но звонок по рабочим вопросам спас его от возможной смерти. Об этом парень рассказал в беседе с Mash.
"Я с заявлением опоздал, потому что позже подошёл. У меня братишка написал бланк, и его сразу на прыжок записали", — поделился он.
Молодой человек должен был прыгнуть с парашютом вместе со своим младшим братом, которому менее недели назад исполнилось 18 лет. Александр уже прыгал однажды и на этот раз предложил родственнику присоединиться, на что тот с радостью согласился. Братья поехали в аэроклуб вместе с родителями, но из-за телефонного звонка Александр не успел подать заявку.
Напомним, утром 10 октября двухмоторный самолёт L-410 совершил жёсткую посадку в Татарстане. По информации Лайфа, на борту находилось 22 человека, среди них 20 парашютистов и два члена экипажа. Сообщалось, что из-под обломков самолёта семь человек достали живыми, но позже стало известно, что выжили шестеро. Лайф опубликовал список пассажиров, находившихся на борту воздушного судна.
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