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Телефонный звонок спас парня от полёта на потерпевшем крушение L-410

Он рассказал, что должен был прыгнуть с парашютом вместе со своим младшим братом, которому менее недели назад исполнилось 18 лет.

10 октября, 17:18

Фото © LIFE

Телефонный звонок спас парня от полёта на потерпевшем крушение L-410. Видео © t.me / Mash

Молодой человек по имени Александр должен был лететь на потерпевшем крушение в Татарстане L-410, но звонок по рабочим вопросам спас его от возможной смерти. Об этом парень рассказал в беседе с Mash.

"Я с заявлением опоздал, потому что позже подошёл. У меня братишка написал бланк, и его сразу на прыжок записали", поделился он.

Молодой человек должен был прыгнуть с парашютом вместе со своим младшим братом, которому менее недели назад исполнилось 18 лет. Александр уже прыгал однажды и на этот раз предложил родственнику присоединиться, на что тот с радостью согласился. Братья поехали в аэроклуб вместе с родителями, но из-за телефонного звонка Александр не успел подать заявку.

Парашютист, погибший при крушении самолёта в Татарстане, летел на свой первый прыжок

Парашютист, погибший при крушении самолёта в Татарстане, летел на свой первый прыжок

Напомним, утром 10 октября двухмоторный самолёт L-410 совершил жёсткую посадку в Татарстане. По информации Лайфа, на борту находилось 22 человека, среди них 20 парашютистов и два члена экипажа. Сообщалось, что из-под обломков самолёта семь человек достали живыми, но позже стало известно, что выжили шестеро. Лайф опубликовал список пассажиров, находившихся на борту воздушного судна.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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