Парашютист, погибший при крушении самолёта в Татарстане, летел на свой первый прыжок

Погибший при крушении самолёта L-410 Ильнар Гайфуллин должен был совершить свой первый прыжок с парашютом. Подарочный сертификат ему подарили на день рождения, сообщает Mash.

Школьный друг мужчины Ленар рассказал, что Ильнар, скорее всего, хотел взять с него пример. Парни дружат с самого детства, и, когда Ленар рассказал о своём парашютистском опыте в Казани, тот так впечатлился, что решил попробовать сам. Мензелинский клуб он выбрал, потому что эта организация хорошо известна в Татарстане, имеет неплохую репутацию и находится неподалёку от места, где жил погибший.

О планах прыгать Гайфуллин приятелю не рассказывал. Друг предполагает, что подарочный сертификат на прыжок Ильнар получил на день рождения, который прошёл 30 сентября. В клуб он поехал вместе с женой, которая хотела его поддержать. Сейчас она в мензелинской больнице. О смерти супруга ей пока не сообщали.