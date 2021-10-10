Путин освободил от должности замруководителя Россотрудничества
В связи с чем было принято такое решение, неизвестно. Юрий Метелев занимал этот пост с 2018 года.
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Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Юрий Метелев освобождается от должности замруководителя Россотрудничества. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Освободить Метелева Юрия Анатольевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", — говорится в тексте указа.
Ранее Путин освободил от должности советника президента России Владимира Васильева. Это решение принято в связи с его избранием в Государственную думу. Первое заседание нового созыва нижней палаты парламента намечено на 12 октября.
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