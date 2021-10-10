"Локомотив" назвал имя нового главного тренера

Как сообщили в клубе, "Локомотив" уже достиг договорённости с немецким специалистом. Добавим, что Гисдолю 52 года. До этого он работал в молодёжных командах "Штутгарта" и "Хоффенхайма", а также возглавлял "Гамбург". Последним местом его работы был футбольный клуб "Кёльн".