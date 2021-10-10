"Локомотив" назвал имя нового главного тренера
Ранее этот пост покинул серб Марко Николич, с которым москвичи стали обладателями Кубка России.
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Немецкий специалист Маркус Гисдоль станет главным тренером московского "Локомотива". Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.
Как сообщили в клубе, "Локомотив" уже достиг договорённости с немецким специалистом. Добавим, что Гисдолю 52 года. До этого он работал в молодёжных командах "Штутгарта" и "Хоффенхайма", а также возглавлял "Гамбург". Последним местом его работы был футбольный клуб "Кёльн".
Ранее Лайф сообщал, что главный тренер "Локомотива" серб Марко Николич покинул свой пост после полутора лет работы в клубе. За это время он становился серебряным и бронзовым призёром РПЛ, а также брал с "Локомотивом" Кубок России.
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