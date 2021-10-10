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В Израиле в результате ДТП с двумя автобусами пострадало более 30 человек

Все пассажиры были доставлены в разные больницы Центрального и Южного округов страны.

10 октября, 09:20

Фото © Twitter / benikvodi

Как минимум 33 человека получили травмы в результате столкновения двух автобусов на платном шоссе в центральной части Израиля. Об этом сообщает радио Kan. Состояние по крайней мере одного из пострадавших оценивается как тяжёлое.

Авария случилась на шоссе № 6 возле развязки Нешарим в городе Рамла. На месте происшествия работают три бригады пожарных и спасателей. Они помогают эвакуировать пострадавших и ликвидировать утечку топлива из автобусов. Как сообщает служба скорой помощи Израиля (МАДА), все пострадавшие были доставлены в разные больницы Центрального и Южного округов страны. Из-за ДТП шоссе было перекрыто, местные сотрудники полиции помогают регулировать движение транспорта.

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Ранее под Красноярском автобус улетел в кювет, пострадало пять человек. Авария произошла на трассе Р257 "Енисей". Всего в автобусе находилось 38 человек.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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