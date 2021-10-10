В Израиле в результате ДТП с двумя автобусами пострадало более 30 человек
Все пассажиры были доставлены в разные больницы Центрального и Южного округов страны.
Фото © Twitter / benikvodi
כביש 6 מחלף נשרים, תאונה בין שני אוטובוסים 📍 pic.twitter.com/23s7sX1Qdv— Fire News (@T_FireNews) October 10, 2021
Как минимум 33 человека получили травмы в результате столкновения двух автобусов на платном шоссе в центральной части Израиля. Об этом сообщает радио Kan. Состояние по крайней мере одного из пострадавших оценивается как тяжёлое.
Авария случилась на шоссе № 6 возле развязки Нешарим в городе Рамла. На месте происшествия работают три бригады пожарных и спасателей. Они помогают эвакуировать пострадавших и ликвидировать утечку топлива из автобусов. Как сообщает служба скорой помощи Израиля (МАДА), все пострадавшие были доставлены в разные больницы Центрального и Южного округов страны. Из-за ДТП шоссе было перекрыто, местные сотрудники полиции помогают регулировать движение транспорта.
Ранее под Красноярском автобус улетел в кювет, пострадало пять человек. Авария произошла на трассе Р257 "Енисей". Всего в автобусе находилось 38 человек.
Комментариев: 0