В Израиле в результате ДТП с двумя автобусами пострадало более 30 человек

כביש 6 מחלף נשרים, תאונה בין שני אוטובוסים 📍 pic.twitter.com/23s7sX1Qdv — Fire News (@T_FireNews) October 10, 2021

Как минимум 33 человека получили травмы в результате столкновения двух автобусов на платном шоссе в центральной части Израиля. Об этом сообщает радио Kan. Состояние по крайней мере одного из пострадавших оценивается как тяжёлое.

Авария случилась на шоссе № 6 возле развязки Нешарим в городе Рамла. На месте происшествия работают три бригады пожарных и спасателей. Они помогают эвакуировать пострадавших и ликвидировать утечку топлива из автобусов. Как сообщает служба скорой помощи Израиля (МАДА), все пострадавшие были доставлены в разные больницы Центрального и Южного округов страны. Из-за ДТП шоссе было перекрыто, местные сотрудники полиции помогают регулировать движение транспорта.