Прокуратура организовала проверку по факту крушения L-410 в Татарстане
По данным Лайфа, в результате катастрофы погибло 16 человек, шестерых достали из-под обломков живыми.
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По факту крушения самолёта L-410 в Татарстане проводится проверка. Об этом сообщается на официальном сайте Главной военной прокуратуры.
"Военной прокуратурой Казанского гарнизона организована проверка исполнения законодательства об авиационной безопасности. По её результатам после выявления нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования", — говорится в сообщении.
Напомним, по информации Лайфа, на борту находилось 22 человека, из них 20 парашютистов и 2 члена экипажа. В результате ЧП погибло 16 человек. Сперва экстренные службы получили информацию о том, что воздушное судно пропало с радаров, а спустя несколько минут стало известно, что самолёт аварийно сел недалеко от Мензелинска. Предположительно, перегруз мог стать причиной крушения самолёта L-410 с парашютистами.
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