НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Прокуратура организовала проверку по факту крушения L-410 в Татарстане

По данным Лайфа, в результате катастрофы погибло 16 человек, шестерых достали из-под обломков живыми.

10 октября, 09:13
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

По факту крушения самолёта L-410 в Татарстане проводится проверка. Об этом сообщается на официальном сайте Главной военной прокуратуры.

"Военной прокуратурой Казанского гарнизона организована проверка исполнения законодательства об авиационной безопасности. По её результатам после выявления нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования",говорится в сообщении.

"Смотри, он падает!": Очевидцы рассказали, как помогали тушить упавший L-410 в Татарстане

"Смотри, он падает!": Очевидцы рассказали, как помогали тушить упавший L-410 в Татарстане

Напомним, по информации Лайфа, на борту находилось 22 человека, из них 20 парашютистов и 2 члена экипажа. В результате ЧП погибло 16 человек. Сперва экстренные службы получили информацию о том, что воздушное судно пропало с радаров, а спустя несколько минут стало известно, что самолёт аварийно сел недалеко от Мензелинска. Предположительно, перегруз мог стать причиной крушения самолёта L-410 с парашютистами.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Парашютист, погибший при крушении самолёта в Татарстане, летел на свой первый прыжок

сегодня в 09:40

Спасательные работы на месте крушения L-410 в Татарстане завершены

сегодня в 09:09

В Израиле в результате ДТП с двумя автобусами пострадало более 30 человек

сегодня в 09:20

Путин освободил от должности замруководителя Россотрудничества

сегодня в 09:38

"Мои границы грубо нарушают": Загитова пожаловалась на хейт из-за своей популярности

сегодня в 09:28

Новости партнеров

Layer 1