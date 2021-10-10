Прокуратура организовала проверку по факту крушения L-410 в Татарстане

По факту крушения самолёта L-410 в Татарстане проводится проверка. Об этом сообщается на официальном сайте Главной военной прокуратуры.

"Военной прокуратурой Казанского гарнизона организована проверка исполнения законодательства об авиационной безопасности. По её результатам после выявления нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования", — говорится в сообщении.