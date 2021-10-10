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"Смотри, он падает!": Очевидцы рассказали, как помогали тушить упавший L-410 в Татарстане

По последним данным, в результате ЧП погибли 16 человек, шестерых спасатели достали живыми.

10 октября, 08:56

Очевидцы поделились кадрами момента крушения L-410 в Татарстане. Видео © t.me / Mash Iptash

Очевидцы крушения L-410 в Татарстане в беседе с Mash Iptash рассказали об обстоятельствах трагедии. По их словам, увидев падающий самолёт, люди сразу поехали к месту трагедии и помогали тушить огонь.

"Я начала фотографировать, а муж говорит: "Смотри, он падает!" И всё, мы в этот момент как раз возле заправки были. Мы развернулись и поехали туда. Там дым был. Огнетушитель муж вытащил, и люди там вытаскивать начали", — рассказала женщина.

Выживший парашютист заявил, что рухнувший L-410 не мог набрать высоту

Выживший парашютист заявил, что рухнувший L-410 не мог набрать высоту

Напомним, по информации Лайфа, на борту находилось 22 человека, из них 20 парашютистов и 2 члена экипажа. В результате ЧП погибло 16 человек. Сперва экстренные службы получили информацию о том, что воздушное судно пропало с радаров, а спустя несколько минут стало известно, что самолёт аварийно сел недалеко от Мензелинска. Предположительно, перегруз мог стать причиной крушения самолёта L-410 с парашютистами.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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