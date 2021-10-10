Очевидцы крушения L-410 в Татарстане в беседе с Mash Iptash рассказали об обстоятельствах трагедии. По их словам, увидев падающий самолёт, люди сразу поехали к месту трагедии и помогали тушить огонь.

"Я начала фотографировать, а муж говорит: "Смотри, он падает!" И всё, мы в этот момент как раз возле заправки были. Мы развернулись и поехали туда. Там дым был. Огнетушитель муж вытащил, и люди там вытаскивать начали", — рассказала женщина.