Шесть человек выжили после крушения самолёта в Татарстане
Ранее сообщалось, что живыми спасатели достали из-под обломков семерых.
Скриншот из видео © LIFE
Место крушения самолёта L-410 в Татарстане. Видео © LIFE
Спасатели извлекли всех людей из самолёта L-410, совершившего жёсткую посадку. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.
Общее число людей, находившихся на борту, подтвердилось — 22 человека. По данным Лайфа, живыми из-под обломков достали шестерых. Остальные 16 человек, включая двух пилотов, погибли.
Напомним, утром 10 октября двухмоторный самолёт L-410 совершил жёсткую посадку в Татарстане. По информации Лайфа, на борту находилось 22 человека, среди них 20 парашютистов и 2 члена экипажа. Позднее сообщалось, что из-под обломков самолёта семь человек достали живыми. Лайф опубликовал список пассажиров, находившихся на борту воздушного судна.
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