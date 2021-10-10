В России пятый день подряд регистрируют более 900 смертей от ковида
Полностью выздоровели и выписались из ковидных больниц за минувший день 17 274 пациента.
Фото © ТАСС / Антонов Семён
В России за последние сутки зарегистрировали 962 летальных исхода из-за коронавируса. Это уже пятый день подряд, когда число смертей превышает 900. Всего же в стране выявили 28 647 новых случаев заражения. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Лидирующим городом по числу новых заражений является Москва. За вчерашний день там зафиксировали 4610 случаев ковида. Следом идут Санкт-Петербург (2822) и Московская область (2026). Полностью выздоровели за сутки 17 274 пациента.
Ранее Лайф писал о том, что в Ростовской области обязали привиться от ковида сотрудников сферы туризма и курьеров. Отметим, что уже несколько российских регионов ужесточили ограничения из-за ситуации с коронавирусом. Речь идёт о Курской, Свердловской, Волгоградской, Калининградской, Псковской, Пензенской и Ульяновской областях, а также Удмуртии, Пермском крае, Самарской области и Санкт-Петербурге. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала регионы пускать на мероприятия людей только при наличии QR-кода.
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