В России пятый день подряд регистрируют более 900 смертей от ковида

В России за последние сутки зарегистрировали 962 летальных исхода из-за коронавируса. Это уже пятый день подряд, когда число смертей превышает 900. Всего же в стране выявили 28 647 новых случаев заражения. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с инфекцией.