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В России пятый день подряд регистрируют более 900 смертей от ковида

Полностью выздоровели и выписались из ковидных больниц за минувший день 17 274 пациента.

10 октября, 08:28
<p>Фото © ТАСС / Антонов Семён</p>

Фото © ТАСС / Антонов Семён

В России за последние сутки зарегистрировали 962 летальных исхода из-за коронавируса. Это уже пятый день подряд, когда число смертей превышает 900. Всего же в стране выявили 28 647 новых случаев заражения. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Лидирующим городом по числу новых заражений является Москва. За вчерашний день там зафиксировали 4610 случаев ковида. Следом идут Санкт-Петербург (2822) и Московская область (2026). Полностью выздоровели за сутки 17 274 пациента.

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Ранее Лайф писал о том, что в Ростовской области обязали привиться от ковида сотрудников сферы туризма и курьеров. Отметим, что уже несколько российских регионов ужесточили ограничения из-за ситуации с коронавирусом. Речь идёт о Курской, Свердловской, Волгоградской, Калининградской, Псковской, Пензенской и Ульяновской областях, а также Удмуртии, Пермском крае, Самарской области и Санкт-Петербурге. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала регионы пускать на мероприятия людей только при наличии QR-кода.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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