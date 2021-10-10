Семь простых и важных правил об организме, которые должен знать каждый, кому перевалило за 40
Чем старше мы становимся, тем чаще нам приходится договариваться с собственным организмом. Но если делать всё правильно, хорошее самочувствие не покинет, даже несмотря на биологический возраст.
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Реалистичное отношение к своему здоровью поможет долгие годы чувствовать себя молодым, даже если цифры в паспорте говорят о другом, пишет портал Eat This, Not That! После 40 лет неизбежные процессы старения всё чаще заставляют нас идти на компромиссы с организмом. И есть всего семь правил, которые нужно выполнять, чтобы сохранить былую прыть, уверены эксперты.
"Танцующий миллионер" Джанлука Вакки. Фото © Instagram/gianlucavacchi
1. Следите за уровнем витаминов и микроэлементов, тем более если вы не уверены, что питаетесь полноценно. Среди женщин старше 40 лет особенно распространён дефицит витамина D, который может привести к проблемам с костями, депрессии и сезонному аффективному расстройству. Также стоит обратить внимание на обеспеченность организма железом, рибофлавином и витаминами группы B.
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2. Не набивайте живот перед сном. Вы больше не можете позволить себе съесть целую пиццу на ночь глядя или провести вечер за кружкой пива. По крайней мере не стоит этого делать, ведь поступление в организм пищи, особенно высококалорийной, замедляет ночной обмен веществ и повышает риск набора лишнего веса. А похудеть после 40 уже не так просто.
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3. Не зацикливайтесь на потере волос. Их истончение или появление на голове залысин — естественная часть процесса старения, причём как у мужчин, так и у женщин. Вместо того чтобы тратить время на пустые переживания, просто смиритесь с этим либо, если не жалко денег, попробуйте средства для стимуляции роста шевелюры.
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4. Давайте себе физическую нагрузку и питайтесь правильно. В молодости хорошее здоровье воспринимается как данность, после 40 его нужно заслужить. Диета, богатая антиоксидантами, поможет защитить вас от проблем с сердцем, болезни Альцгеймера, катаракты и некоторых видов рака. Физические упражнения снизят риск ожирения, инфаркта, диабета, болезней суставов и костей.
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5. Пришло время для психотерапии. Мужчины в возрасте от 40 лет и старше старательно игнорируют свои эмоциональные потребности, что может привести к стрессу и связанным с ним заболеваниям. Это тот самый случай, когда действительно не надо стесняться: лучше вовремя обратиться за поддержкой к психотерапевту, чем потом посещать кучу других врачей.
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6. Регулярно проходите медосмотры.
Чек-лист для тех, кому от 18 до 39 лет:
- ежегодная проверка уровня холестерина в возрасте 20–35 лет, а затем каждые пять лет, если всё в порядке, и каждый год, если что-то не так;
- полный осмотр кожных покровов на предмет подозрительных родинок или повреждений;
- обследование груди (для женщин);
- гинекологический осмотр (для женщин)
- мазок Папаниколау (для женщин) — каждые три года начиная с 21 года;
- обследование яичек (для мужчин).
Если вы старше 40, добавьте следующие пункты:
- маммография (для женщин) — ежегодно;
- обследование простаты (для мужчин) — после 50 лет, если вы не относитесь к группе риска, после 40 — если относитесь;
- полный осмотр кожных покровов на предмет подозрительных родинок или повреждений — ежегодно;
- определение уровня сахара в крови;
- колоноскопия — в возрасте 50 лет и затем каждые десять лет при отсутствии риска; если есть близкий родственник с раком толстой кишки — начать на десять лет раньше.
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7. Тренируйтесь правильно:
- обязательно разминайтесь в течение 5–10 минут перед тренировкой;
- после тренировки сделайте растяжку, чтобы снизить риск разрыва сухожилий и других травм;
- попробуйте тренажёры — с возрастом тренировки со свободным весом могут становиться небезопасными;
- слушайте своё тело — сделайте перерыв в тренировках, если боль в мышцах не прекращается больше недели, а боль в суставах — более двух дней.
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