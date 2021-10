Семь простых и важных правил об организме, которые должен знать каждый, кому перевалило за 40

Реалистичное отношение к своему здоровью поможет долгие годы чувствовать себя молодым, даже если цифры в паспорте говорят о другом, пишет портал Eat This, Not That! После 40 лет неизбежные процессы старения всё чаще заставляют нас идти на компромиссы с организмом. И есть всего семь правил, которые нужно выполнять, чтобы сохранить былую прыть, уверены эксперты.