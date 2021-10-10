Семь простых и важных правил об организме, которые должен знать каждый, кому перевалило за 40

Чем старше мы становимся, тем чаще нам приходится договариваться с собственным организмом. Но если делать всё правильно, хорошее самочувствие не покинет, даже несмотря на биологический возраст.