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15 на первый взгляд обычных фотографий, которые с легкостью определят, есть ли у вас трипофобия

Трипофобия - относительно новый термин. Используется для обозначения боязни скоплений отверстий. Если вы не знали о существовании такой фобии, возможно, под конец вы обнаружите ее у себя.

10 октября, 07:00

Фото © Reddit / houshie, durianwater

"Муравьиный дятел и его желудевые запасы прямо в стволе дерева"

Фото © Reddit / houshie

Фото © Reddit / houshie

"Дикий улей"

Фото © Reddit / mcrabb23 2

Фото © Reddit / mcrabb23 2

"Кусок морской ракушки, которую я нашла на пляже"

Фото © Reddit / durianwater

Фото © Reddit / durianwater

"3D-модель статуи. Автор — Чад Найт"

Фото © Reddit / Tonyysp

Фото © Reddit / Tonyysp

"Деревянный бюст"

Фото © Reddit / Shadowslipping

Фото © Reddit / Shadowslipping

"Дитя, почему ты кричишь?"

Фото © Reddit / NovelTAcct

Фото © Reddit / NovelTAcct

"Тесто для пиццы. Вид внутри"

Фото © Reddit / BennyPalmetto843

Фото © Reddit / BennyPalmetto843

"Череп, "окутанный" известняком. Чаще всего останки называют "Человеком из Альтамуры"

Фото © Reddit / kinggolem45

Фото © Reddit / kinggolem45

"Открыл я вчера пиво и обнаружил ровные ряды пузырьков. Жуть"

Фото © Reddit /

Фото © Reddit /

"Суринамские жабы. Известны тем, что вынашивают свое потомство буквально у тебя на спине"

Фото © Reddit / pay_dirt

Фото © Reddit / pay_dirt

"Такой хлеб выдали мне сегодня на обед"

Фото © Reddit / FlanOfWar

Фото © Reddit / FlanOfWar

"Гриб Циттария Ганна"

Фото © Reddit / pharmacologist2000

Фото © Reddit / pharmacologist2000

"Какая чудесная у меня сегодня выдалась поездка на работу"

Фото © Reddit / TheOriginalGabz1

Фото © Reddit / TheOriginalGabz1

"Корень лотоса внутри корня лотоса. Двойная трипофобия"

Фото © Reddit / chauhan_vandan

Фото © Reddit / chauhan_vandan

"Чьи-то яйца, которые я нашел у себя в саду"

Фото © Reddit / primalshrew

Фото © Reddit / primalshrew

Примеры выше — лишь крошечная часть от огромного количества фотографий с ужасом трипофобов, которыми делятся пользователи сети. Ещё больше — в материале Bored Panda.

Повар показал, как выглядит кусок дрожжевого теста изнутри, и трипофобам на это лучше не смотреть

Повар показал, как выглядит кусок дрожжевого теста изнутри, и трипофобам на это лучше не смотреть

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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