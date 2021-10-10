15 на первый взгляд обычных фотографий, которые с легкостью определят, есть ли у вас трипофобия
Трипофобия - относительно новый термин. Используется для обозначения боязни скоплений отверстий. Если вы не знали о существовании такой фобии, возможно, под конец вы обнаружите ее у себя.
Фото © Reddit / houshie, durianwater
"Муравьиный дятел и его желудевые запасы прямо в стволе дерева"
Фото © Reddit / houshie
"Дикий улей"
Фото © Reddit / mcrabb23 2
"Кусок морской ракушки, которую я нашла на пляже"
Фото © Reddit / durianwater
"3D-модель статуи. Автор — Чад Найт"
Фото © Reddit / Tonyysp
"Деревянный бюст"
Фото © Reddit / Shadowslipping
"Дитя, почему ты кричишь?"
Фото © Reddit / NovelTAcct
"Тесто для пиццы. Вид внутри"
Фото © Reddit / BennyPalmetto843
"Череп, "окутанный" известняком. Чаще всего останки называют "Человеком из Альтамуры"
Фото © Reddit / kinggolem45
"Открыл я вчера пиво и обнаружил ровные ряды пузырьков. Жуть"
Фото © Reddit /
"Суринамские жабы. Известны тем, что вынашивают свое потомство буквально у тебя на спине"
Фото © Reddit / pay_dirt
"Такой хлеб выдали мне сегодня на обед"
Фото © Reddit / FlanOfWar
"Гриб Циттария Ганна"
Фото © Reddit / pharmacologist2000
"Какая чудесная у меня сегодня выдалась поездка на работу"
Фото © Reddit / TheOriginalGabz1
"Корень лотоса внутри корня лотоса. Двойная трипофобия"
Фото © Reddit / chauhan_vandan
"Чьи-то яйца, которые я нашел у себя в саду"
Фото © Reddit / primalshrew
Примеры выше — лишь крошечная часть от огромного количества фотографий с ужасом трипофобов, которыми делятся пользователи сети. Ещё больше — в материале Bored Panda.
WOW-news
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