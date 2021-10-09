15 странных теней, которые открыли портал в другой мир, и развидеть это будет невозможно
Казалось бы, тень — не очень-то занятное физическое явление. Но опыт показывает, что это совсем не так. В Сети накопились сотни кадров с очень интересными тенями. В подборке ниже — 15 лучших из них.
Фото © Reddit / thedogpicguy, shahidhanif0
"В Шотландии даже тени в клеточку"
Фото © Reddit / BookerDeWittsCarbine
"Из-за круглой тени и ракурса кажется, что парень парит над землёй"
Фото © Reddit / tommytwooo
"Тень, которую отбрасывает моя лампочка, похожа на повесившегося пряничного человечка..."
Фото © Reddit / billysherbert
"Сначала я ничего не понял, потом показалось, что всё-таки разобрался, но... нет"
Фото © Reddit / bleimanb
"У вас чертовски странная лестница, должен я сказать!"
Фото © Reddit / JazzFricker
"Заклёпка отбрасывает такую тень, и кажется, что девушка на постере курит"
Фото © Reddit / pillowcurtain
"Собавек? Или лучше челопёс?"
Фото © Reddit / thedogpicguy
"Из-за тени на моей стене появилась идеальная палитра серых тонов"
Фото © Reddit / bakic0
"Бэмби, ты ли это?"
Фото © Reddit /
"Уважаемые знатоки, вопрос! Сколько спиралей на этой фотографии?"
Фото © Reddit / frogs-and-flowers
"Теперь каждый вечер дома я рискую обделаться от страха. У нас поселился какой-то злодей из фильма"
Фото © Reddit / shahidhanif0
"Тень от моей книжной полки выглядит как силуэт города на закате"
Фото © Reddit / AppropriateForm
"Показалось, что эта машина над парковкой парит? Но нет — это всё тень!"
Фото © Reddit / theam107
"Тень есть, а человека нет"
Фото © Reddit / HappyColoredMarble
"Из-за тени моего же волоса всё выглядит так, словно у меня на лбу огромная шишка!"
Фото © Reddit / xiangpornsroung
Примеры теней, создавших оптические иллюзии, — лишь крошечная часть от тех, что удалось запечатлеть очевидцам. Ещё больше — в материале Bored Panda.
WOW-news
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