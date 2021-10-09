15 странных теней, которые открыли портал в другой мир, и развидеть это будет невозможно

Казалось бы, тень — не очень-то занятное физическое явление. Но опыт показывает, что это совсем не так. В Сети накопились сотни кадров с очень интересными тенями. В подборке ниже — 15 лучших из них.