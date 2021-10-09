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15 странных теней, которые открыли портал в другой мир, и развидеть это будет невозможно

Казалось бы, тень — не очень-то занятное физическое явление. Но опыт показывает, что это совсем не так. В Сети накопились сотни кадров с очень интересными тенями. В подборке ниже — 15 лучших из них.

9 октября, 16:00

Фото © Reddit / thedogpicguy, shahidhanif0

"В Шотландии даже тени в клеточку"

Фото © Reddit / BookerDeWittsCarbine

Фото © Reddit / BookerDeWittsCarbine

"Из-за круглой тени и ракурса кажется, что парень парит над землёй"

Фото © Reddit / tommytwooo

Фото © Reddit / tommytwooo

"Тень, которую отбрасывает моя лампочка, похожа на повесившегося пряничного человечка..."

Фото © Reddit / billysherbert

Фото © Reddit / billysherbert

"Сначала я ничего не понял, потом показалось, что всё-таки разобрался, но... нет"

Фото © Reddit / bleimanb

Фото © Reddit / bleimanb

"У вас чертовски странная лестница, должен я сказать!"

Фото © Reddit / JazzFricker

Фото © Reddit / JazzFricker

"Заклёпка отбрасывает такую тень, и кажется, что девушка на постере курит"

Фото © Reddit / pillowcurtain

Фото © Reddit / pillowcurtain

"Собавек? Или лучше челопёс?"

Фото © Reddit / thedogpicguy

Фото © Reddit / thedogpicguy

"Из-за тени на моей стене появилась идеальная палитра серых тонов"

Фото © Reddit / bakic0

Фото © Reddit / bakic0

"Бэмби, ты ли это?"

Фото © Reddit /

Фото © Reddit /

"Уважаемые знатоки, вопрос! Сколько спиралей на этой фотографии?"

Фото © Reddit / frogs-and-flowers

Фото © Reddit / frogs-and-flowers

"Теперь каждый вечер дома я рискую обделаться от страха. У нас поселился какой-то злодей из фильма"

Фото © Reddit / shahidhanif0

Фото © Reddit / shahidhanif0

"Тень от моей книжной полки выглядит как силуэт города на закате"

Фото © Reddit / AppropriateForm

Фото © Reddit / AppropriateForm

"Показалось, что эта машина над парковкой парит? Но нет — это всё тень!"

Фото © Reddit / theam107

Фото © Reddit / theam107

"Тень есть, а человека нет"

Фото © Reddit / HappyColoredMarble

Фото © Reddit / HappyColoredMarble

"Из-за тени моего же волоса всё выглядит так, словно у меня на лбу огромная шишка!"

Фото © Reddit / xiangpornsroung

Фото © Reddit / xiangpornsroung

Примеры теней, создавших оптические иллюзии, — лишь крошечная часть от тех, что удалось запечатлеть очевидцам. Ещё больше — в материале Bored Panda.

15 фото с иллюзиями, на которые нужно посмотреть несколько раз, чтобы вникнуть в их суть

15 фото с иллюзиями, на которые нужно посмотреть несколько раз, чтобы вникнуть в их суть

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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