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Зрители не могли оторвать глаз от ведущей новостей, но всё самое горячее она оставила для Instagram

Пробовать новое, экспериментировать и делать горячие снимки — любимые занятия этой девушки, которая покоряет с первого взгляда.

9 октября, 15:00

Фото © Instagram / romimalaspina

Ромине Маласпине всего 27, но эта красавица может похвастаться уже многими "титулами"

Фото © Instagram / romimalaspina

Фото © Instagram / romimalaspina

Она модель, звезда реалити-шоу, певица, танцовщица, бизнес-леди, актриса, а до недавнего времени ещё и ведущая новостей на 26-м канале в Аргентине. Эту должность девушка занимала почти год

Фото © Instagram / romimalaspina

Фото © Instagram / romimalaspina

Внешность Ромины оказалась настолько эффектной, что следить за ней стали даже те, кого мало интересуют происходящие в мире события

Фото © Instagram / romimalaspina

Фото © Instagram / romimalaspina

В "Инстаграме" на ведущую подписалось 2,6 млн человек, которых она не оставляет без жарких снимков в бикини или без

Фото © Instagram / romimalaspina

Фото © Instagram / romimalaspina

Весной девушка объявила, что уходит из тележурналистики, чтобы посвятить себя творчеству, а также проекту, связанному с криптовалютой, пишет Los Andes. Вскоре после этого Ромина выпустила свою первую песню Color

Фото © Instagram / romimalaspina

Фото © Instagram / romimalaspina

А ещё блогерша заботится о домашнем питомце — кошечке Мие, которую приютила. Девушка без ума от хвостатой и даже завела ей отдельный аккаунт

Располневшую девушку сняли на улице, и никто не понял, что это звезда, которую в 2000-е знал каждый

Располневшую девушку сняли на улице, и никто не понял, что это звезда, которую в 2000-е знал каждый

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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