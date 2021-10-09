Зрители не могли оторвать глаз от ведущей новостей, но всё самое горячее она оставила для Instagram
Пробовать новое, экспериментировать и делать горячие снимки — любимые занятия этой девушки, которая покоряет с первого взгляда.
Ромине Маласпине всего 27, но эта красавица может похвастаться уже многими "титулами"
Она модель, звезда реалити-шоу, певица, танцовщица, бизнес-леди, актриса, а до недавнего времени ещё и ведущая новостей на 26-м канале в Аргентине. Эту должность девушка занимала почти год
Внешность Ромины оказалась настолько эффектной, что следить за ней стали даже те, кого мало интересуют происходящие в мире события
В "Инстаграме" на ведущую подписалось 2,6 млн человек, которых она не оставляет без жарких снимков в бикини или без
Весной девушка объявила, что уходит из тележурналистики, чтобы посвятить себя творчеству, а также проекту, связанному с криптовалютой, пишет Los Andes. Вскоре после этого Ромина выпустила свою первую песню Color
А ещё блогерша заботится о домашнем питомце — кошечке Мие, которую приютила. Девушка без ума от хвостатой и даже завела ей отдельный аккаунт
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