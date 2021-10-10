Парашютист рассказал об обстоятельствах падения самолёта в Татарстане
Пилоты действовали по инструкции, но судно не смогло набрать нужную высоту.
Фото © Mash
Падение самолёта L-410 в Татарстане могло произойти из-за проблем с двигателем. Об этом Mash рассказал 30-летний парашютист Дмитрий Дербышев, находившийся на борту этого судна.
По его словам, самолёт не мог набрать необходимую высоту. Пилоты пытались исправить ситуацию и действовали по инструкции, однако избежать столкновения с землёй не смогли. В настоящее время Дербышева обследуют медики. Со слов мужчины, он не ощутил особой боли при падении воздушного судна.
Напомним, утром 10 октября двухмоторный самолёт L-410 совершил жёсткую посадку в Татарстане. По информации Лайфа, на борту находилось 22 человека, среди них 20 парашютистов и 2 члена экипажа. Позднее из-под обломков самолёта семь человек достали живыми. Лайф опубликовал список пассажиров, находившихся на борту воздушного судна.
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