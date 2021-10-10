Парашютист рассказал об обстоятельствах падения самолёта в Татарстане

Падение самолёта L-410 в Татарстане могло произойти из-за проблем с двигателем. Об этом Mash рассказал 30-летний парашютист Дмитрий Дербышев, находившийся на борту этого судна.

По его словам, самолёт не мог набрать необходимую высоту. Пилоты пытались исправить ситуацию и действовали по инструкции, однако избежать столкновения с землёй не смогли. В настоящее время Дербышева обследуют медики. Со слов мужчины, он не ощутил особой боли при падении воздушного судна.