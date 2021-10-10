СК начал проверку по факту жёсткой посадки самолёта в Татарстане
На место происшествия направились следователи и криминалисты ЦМСУТ СК РФ.
Фото © СК РФ
Следственный комитет начал проверку по факту жёсткой посадки самолета L-410 в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте (ЦМСУТ) СК РФ.
"На место происшествия выехали следователи и криминалисты Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. Устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия", — говорится в сообщении.
Напомним, утром 10 октября двухмоторный самолёт L-410 совершил жёсткую посадку в Татарстане. По информации Лайфа, на борту находилось 22 человека, из них 20 парашютистов и 2 члена экипажа. Позднее из-под обломков самолёта семь человек достали живыми. Лайф опубликовал список пассажиров, находившихся на борту воздушного судна.
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