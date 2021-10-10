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СК начал проверку по факту жёсткой посадки самолёта в Татарстане

На место происшествия направились следователи и криминалисты ЦМСУТ СК РФ.

10 октября, 08:07
<p>Фото © СК РФ</p>

Фото © СК РФ

Следственный комитет начал проверку по факту жёсткой посадки самолета L-410 в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте (ЦМСУТ) СК РФ.

"На место происшествия выехали следователи и криминалисты Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. Устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия", — говорится в сообщении.

Лайф публикует видео с места крушения L-410 в Татарстане

Лайф публикует видео с места крушения L-410 в Татарстане

Напомним, утром 10 октября двухмоторный самолёт L-410 совершил жёсткую посадку в Татарстане. По информации Лайфа, на борту находилось 22 человека, из них 20 парашютистов и 2 члена экипажа. Позднее из-под обломков самолёта семь человек достали живыми. Лайф опубликовал список пассажиров, находившихся на борту воздушного судна.

Названа возможная причина крушения самолёта в Татарстане

Названа возможная причина крушения самолёта в Татарстане

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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