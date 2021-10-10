Названа возможная причина крушения самолёта в Татарстане
Воздушное судно в результате аварийной посадки разрушилось почти полностью.
Фото © LIFE
Перегруз, по предварительным данным, мог стать причиной крушения самолёта L-410 с парашютистами в Татарстане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.
"На борту находилось больше пассажиров, чем предусмотрено эксплуатационными требованиями. Это могло привести к перегрузу, что могло стать причиной падения", — сказал собеседник агентства.
При этом авиационные эксперты не исключают версию, по которой крушение могло произойти в результате отказа техники или из-за ошибки пилотирования.
Напомним, что на борту находилось 22 человека, из них 20 парашютистов и два члена экипажа. Лайф публиковал список пассажиров самолёта. Сперва экстренные службы получили информацию о том, что воздушное судно пропало с радаров, а спустя несколько минут стало известно, что самолёт аварийно сел недалеко от Мензелинска.
Комментариев: 0