Названа возможная причина крушения самолёта в Татарстане

Перегруз, по предварительным данным, мог стать причиной крушения самолёта L-410 с парашютистами в Татарстане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

"На борту находилось больше пассажиров, чем предусмотрено эксплуатационными требованиями. Это могло привести к перегрузу, что могло стать причиной падения", — сказал собеседник агентства.

При этом авиационные эксперты не исключают версию, по которой крушение могло произойти в результате отказа техники или из-за ошибки пилотирования.