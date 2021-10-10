Оба пилота в результате крушения L-410 в Татарстане погибли
Также стало известно, что по меньшей мере семерых человек достали из-под обломков живыми.
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В результате крушения самолёта L-410 в Татарстане оба пилота погибли. Управлял лайнером КВС Беляев М., помогал ему второй пилот Зыков А. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.
По его данным, шансов выжить у тех, кто находился в передней части воздушного судна, практически не было. Это видно и на фотографиях с места происшествия, которые публиковал Лайф.
Ранее сообщалось, что, по предварительной информации, 19 человек погибли. Однако позже стало известно, что по меньшей мере семь человек достали из-под обломков живыми. Сперва экстренные службы получили информацию о том, что воздушное судно пропало с радаров, а спустя несколько минут стало известно, что самолёт аварийно сел недалеко от Мензелинска.
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