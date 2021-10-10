Оба пилота в результате крушения L-410 в Татарстане погибли

В результате крушения самолёта L-410 в Татарстане оба пилота погибли. Управлял лайнером КВС Беляев М., помогал ему второй пилот Зыков А. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

По его данным, шансов выжить у тех, кто находился в передней части воздушного судна, практически не было. Это видно и на фотографиях с места происшествия, которые публиковал Лайф.