При крушении самолёта L-410 в Татарстане погибло 15 человек

В результате крушения самолёта L-410 в Татарстане погибло 15 человек, ещё семеро выжили. Об этом Лайфу сообщил источник.

Ранее сообщалось, что, по предварительной информации, 19 человек погибли. Однако позже стало известно, что по меньшей мере семь человек достали из-под обломков живыми. Сперва экстренные службы получили информацию о том, что воздушное судно пропало с радаров, а спустя несколько минут стало известно, что самолёт аварийно сел недалеко от Мензелинска.