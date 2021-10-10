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Регион
Опубликовано 10 октября 2021, 07:51
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При крушении самолёта L-410 в Татарстане погибло 15 человек

Около 9 утра воздушное судно покинуло Мензелинск и почти сразу связь с ним пропала.

В результате крушения самолёта L-410 в Татарстане погибло 15 человек, ещё семеро выжили. Об этом Лайфу сообщил источник.

Уточняется, что на данный момент из самолёта извлекли 18 человек. Спасательная операция продолжается.

Лайф публикует список пассажиров самолёта L-410, потерпевшего крушение в Татарстане
Лайф публикует список пассажиров самолёта L-410, потерпевшего крушение в Татарстане

Ранее сообщалось, что, по предварительной информации, 19 человек погибли. Однако позже стало известно, что по меньшей мере семь человек достали из-под обломков живыми. Сперва экстренные службы получили информацию о том, что воздушное судно пропало с радаров, а спустя несколько минут стало известно, что самолёт аварийно сел недалеко от Мензелинска.

Оба пилота в результате крушения L-410 в Татарстане погибли
Оба пилота в результате крушения L-410 в Татарстане погибли
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Скриншот из видео © LIFE

Александра Васильева
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