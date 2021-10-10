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При крушении самолёта L-410 в Татарстане погибло 15 человек

Воздушное судно вылетело из Мензелинска в 9 утра и почти сразу перестало выходить на связь.

10 октября, 07:51

Скриншот из видео © LIFE

В результате крушения самолёта L-410 в Татарстане погибло 15 человек, ещё семеро выжили. Об этом Лайфу сообщил источник.

Уточняется, что на данный момент из самолёта извлекли 18 человек. Спасательная операция продолжается.

Лайф публикует список пассажиров самолёта L-410, потерпевшего крушение в Татарстане

Лайф публикует список пассажиров самолёта L-410, потерпевшего крушение в Татарстане

Ранее сообщалось, что, по предварительной информации, 19 человек погибли. Однако позже стало известно, что по меньшей мере семь человек достали из-под обломков живыми. Сперва экстренные службы получили информацию о том, что воздушное судно пропало с радаров, а спустя несколько минут стало известно, что самолёт аварийно сел недалеко от Мензелинска.

Оба пилота в результате крушения L-410 в Татарстане погибли

Оба пилота в результате крушения L-410 в Татарстане погибли

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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