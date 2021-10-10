Упавший в Татарстане самолёт летал с 1987 года

"Самолёт эксплуатировался с 1987 года. Ранее он летал в Военно-воздушных силах СССР, затем был на хранении, а потом был передан в ДОСААФ", — объяснил собеседник агентства .

Ранее сообщалось, что, по предварительной информации, 19 человек погибло. Однако позже стало известно, что по меньшей мере семь человек достали из-под обломков живыми. Сперва экстренные службы получили информацию о том, что воздушное судно пропало с радаров, а спустя несколько минут стало известно, что самолёт аварийно сел недалеко от Мензелинска.