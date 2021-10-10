Семеро пострадавших при крушении самолёта в Татарстане доставлены в Мензелинскую ЦРБ
Согласно предварительным данным, перегруз мог стать причиной крушения воздушного судна L-410 с 22 людьми на борту.
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После падения самолёта L-410 в Республике Татарстан семеро пострадавших доставлены в Мензелинскую ЦРБ. Об этом сообщает региональный Минздрав.
Уточняется, что один пациент находится в крайне тяжёлом состоянии. Решается вопрос о транспортировке остальных пострадавших в больницу Набережных Челнов и Республиканскую клиническую больницу силами санитарной авиации.
Напомним, что, по информации Лайфа, на борту находилось 22 человека, из них 20 парашютистов и 2 члена экипажа. По предварительным данным, в результате ЧП погибло 15 человек. Сперва экстренные службы получили информацию о том, что воздушное судно пропало с радаров, а спустя несколько минут стало известно, что самолёт аварийно сел недалеко от Мензелинска. Предположительно, перегруз мог стать причиной крушения самолёта L-410 с парашютистами.
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