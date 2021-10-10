Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбуржье выросло до 32
В связи с общественным резонансом уголовное дело, возбуждённое по факту отравления, передано в центральный аппарат СК.
Фото © ТАСС / Следственный комитет РФ
От отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области погибло уже 32 человека, заявили в пресс-службе регионального правительства.
"Число поступивших в больницы с отравлением суррогатом возросло до 64, из них 32 умерли", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф сообщал, что в Оренбуржье арестовали первого обвиняемого в нелегальном сбыте алкоголя. Вслед за ним под арест отправилось ещё трое обвиняемых, а общее число фигурантов возросло до семи.
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