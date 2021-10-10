В Оренбуржье задержан десятый фигурант дела об отравлении суррогатным алкоголем

Следователи СУ СКР по Оренбургской области задержали десятого фигуранта дела о нелегальном сбыте алкоголя, который привёл к массовому отравлению. Об этом сообщили журналистам в объединённой пресс-службе судов Оренбургской области.

"Согласно полученной информации из следственного отдела СКР по Кувандыкскому г. о., трое жителей села Никольского после употребления спиртосодержащей жидкости скончались. По данному факту задержан житель села Никольского. На 11.10.2021 года запланировано избрание меры пресечения", — говорится в сообщении.