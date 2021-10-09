Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбургской области выросло до 30
Ранее стало известно о семи фигурантах уголовного дела о нелегальном сбыте спиртного.
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В результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области скончался ещё один человек. Таким образом, общее число погибших достигло 30 человек. Об этом в беседе с ТАСС сообщила замминистра региональной и информационной политики области Инна Аверкова.
"Подтвердили 30 [погибших]", — сказала она.
Ранее Лайф сообщал, что в Оренбуржье арестовали первого обвиняемого в нелегальном сбыте алкоголя. Вслед за ним под арест отправились ещё трое обвиняемых, а общее число фигурантов возросло до семи.
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