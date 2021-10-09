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Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбургской области выросло до 30

Ранее стало известно о семи фигурантах уголовного дела о нелегальном сбыте спиртного.

9 октября, 16:53

Скриншот © Следственный комитет Российской Федерации

В результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области скончался ещё один человек. Таким образом, общее число погибших достигло 30 человек. Об этом в беседе с ТАСС сообщила замминистра региональной и информационной политики области Инна Аверкова.

"Подтвердили 30 [погибших]", — сказала она.

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Делами о смертельном отравлении алкоголем 18 жителей Оренбуржья займётся центральный аппарат СК

Ранее Лайф сообщал, что в Оренбуржье арестовали первого обвиняемого в нелегальном сбыте алкоголя. Вслед за ним под арест отправились ещё трое обвиняемых, а общее число фигурантов возросло до семи.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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