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Под Калининградом пенсионер разбил самодельный летательный аппарат

По предварительным данным, создатель железной птицы был госпитализирован с переломом лодыжки, но на самочувствие не жалуется.

9 октября, 16:48
<p>Фото © LIFE </p>

Фото © LIFE

Под Калининградом совершил жёсткую посадку самодельный летательный аппарат, которым управлял пенсионер. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошёл на заброшенном аэродроме в районе посёлка Дунаевка в Зеленоградском районе Калининградской области. Самолёт впервые смог оторваться от земли и даже поднялся на 150 метров. Тем не менее воздушное судно жёстко приземлилось на землю, продержавшись в небе всего полторы минуты. По данным собеседника Лайфа, мужчина был госпитализирован с переломом лодыжки, но на самочувствие не жалуется.

Запуск воздушного судна незадолго до крушения. Видео © LIFE

Владельцем самолёта является пожилой мужчина 1937 года рождения, с места жёсткой посадки он был доставлен в больницу с травмами. По словам источника, конструктор вместе со своим другом создавал этот самолёт на протяжении 30 лет.

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Ранее в Иркутской области рухнул собранный местным жителем самодельный самолёт, есть погибшие. Летательный аппарат потерял управление и воткнулся носом в землю во время тестового полёта.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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