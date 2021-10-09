Под Калининградом пенсионер разбил самодельный летательный аппарат

Под Калининградом совершил жёсткую посадку самодельный летательный аппарат, которым управлял пенсионер. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошёл на заброшенном аэродроме в районе посёлка Дунаевка в Зеленоградском районе Калининградской области. Самолёт впервые смог оторваться от земли и даже поднялся на 150 метров. Тем не менее воздушное судно жёстко приземлилось на землю, продержавшись в небе всего полторы минуты. По данным собеседника Лайфа, мужчина был госпитализирован с переломом лодыжки, но на самочувствие не жалуется.

Запуск воздушного судна незадолго до крушения. Видео © LIFE

Владельцем самолёта является пожилой мужчина 1937 года рождения, с места жёсткой посадки он был доставлен в больницу с травмами. По словам источника, конструктор вместе со своим другом создавал этот самолёт на протяжении 30 лет.