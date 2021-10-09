Глава МИД Украины рассказал, как Киев "нанёс удар" по Путину

После визита главы внешнедипломатического ведомства Турции Мевлюта Чавушоглу министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что стороны обсуждали Россию. Он подчеркнул, что украинско-турецкие отношения находятся на самой высокой точке развития и перед страной открыты все пути.

"У нас нет с Турцией закрытых тем. У нас очень доверительные отношения. Поэтому, безусловно, мы проговорили Россию. И я остался доволен тем, что услышал от своего турецкого коллеги", — сказал глава МИД Украины в интервью порталу ТСН.

Он отметил, что Украина является чрезвычайно ценным партнёром для Турции. Кроме того, Кулеба заявил об отсутствии оснований становления Украины заложником российско-турецких отношений. По словам главы МИД Украины, "Крымская платформа" — это очень сильный удар лично по президенту Путину, отмечая, что такая реакция вполне обоснованна и понятна. Кроме того, обратная связь с его стороны приносит удовольствие, отмечает Кулеба.