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Глава МИД Украины рассказал, как Киев "нанёс удар" по Путину

Реакцию Путина по поводу "Крымской платформы" там назвали обоснованной и понятной.

9 октября, 16:34
<p>Фото © ТАСС / EPA / MATEUSZ MAREK, Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © ТАСС / EPA / MATEUSZ MAREK, Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ

После визита главы внешнедипломатического ведомства Турции Мевлюта Чавушоглу министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что стороны обсуждали Россию. Он подчеркнул, что украинско-турецкие отношения находятся на самой высокой точке развития и перед страной открыты все пути.

"У нас нет с Турцией закрытых тем. У нас очень доверительные отношения. Поэтому, безусловно, мы проговорили Россию. И я остался доволен тем, что услышал от своего турецкого коллеги", — сказал глава МИД Украины в интервью порталу ТСН.

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Он отметил, что Украина является чрезвычайно ценным партнёром для Турции. Кроме того, Кулеба заявил об отсутствии оснований становления Украины заложником российско-турецких отношений. По словам главы МИД Украины, "Крымская платформа" — это очень сильный удар лично по президенту Путину, отмечая, что такая реакция вполне обоснованна и понятна. Кроме того, обратная связь с его стороны приносит удовольствие, отмечает Кулеба.

Напомним, что 23 августа в украинской столице состоялся саммит "Крымская платформа", в котором приняли участие более 40 стран. По итогам была принята декларация, в которой Москву обвинили в "нарушении прав человека". Мероприятие вызвало массу обсуждений и критики в России. Глава МИД РФ Сергей Лавров ещё до форума назвал его очередным шабашем, на котором Запад будет продолжать "пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". В Кремле заявили, что саммит подобного формата является антироссийским мероприятием и чрезвычайно недружественным.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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