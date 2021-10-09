Четыре человека чудом выжили после обрыва электрокабеля в Индии

Электрический кабель под напряжением упал на посетителей уличного кафе в Индии. Видео © YouTube / Sujit Ajit Singh

Посетители уличного кафе в индийском городе Дханбад стали свидетелями ужасной трагедии. На глазах у местных жителей электрический кабель, находящийся под напряжением около 1100 вольт, внезапно рухнул и чуть не убил нескольких человек.

На кадрах видно, что лопнувший провод электропередачи, падая, задел семью из четырёх человек. От удара током их практически парализовало. Как сообщает индийская газета Daily Pioneer, в результате происшествия были госпитализированы три члена семьи и работник общепита. Уточняется, что травмы получили молодая девушка, её пятилетняя дочь и 15-летний брат, который пострадал сильнее всего.