Россиянам напомнили о налоге, который нужно оплатить до 1 декабря

Автомобильный портал Autonews напомнил россиянам о транспортном налоге, который необходимо оплатить до 1 декабря. Также сообщается о скором завершении эксперимента с электронными СТС (свидетельство о регистрации транспортного средства).

Портал уточнил, что в этом году расширился список транспортных средств, облагаемых налогом на роскошь, — это связано с резким повышением цен на авто. Так, в перечне появились следующие легковые автомобили: Mazda CX-9, Honda Pilot, Chrysler Pacifica, Jeep Wrangler, Jeep Grand Cherokee и другие. Автоэксперты добавили, что сумма налога по-прежнему рассчитывается исходя из мощности двигателя.

Также отмечается, что проверка СТС через QR-коды пока имеет экспериментальный характер. Речь о том, что владельцы авто с 9 сентября получили возможность загружать QR-код через "Госуслуги" и предъявлять его сотрудникам ГИБДД при проверке.