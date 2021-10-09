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Россиянам напомнили о налоге, который нужно оплатить до 1 декабря

Уведомления c напоминанием об уплате налогов ФНС начала рассылать ещё в конце сентября.

9 октября, 16:12
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Автомобильный портал Autonews напомнил россиянам о транспортном налоге, который необходимо оплатить до 1 декабря. Также сообщается о скором завершении эксперимента с электронными СТС (свидетельство о регистрации транспортного средства).

Портал уточнил, что в этом году расширился список транспортных средств, облагаемых налогом на роскошь, — это связано с резким повышением цен на авто. Так, в перечне появились следующие легковые автомобили: Mazda CX-9, Honda Pilot, Chrysler Pacifica, Jeep Wrangler, Jeep Grand Cherokee и другие. Автоэксперты добавили, что сумма налога по-прежнему рассчитывается исходя из мощности двигателя.

Также отмечается, что проверка СТС через QR-коды пока имеет экспериментальный характер. Речь о том, что владельцы авто с 9 сентября получили возможность загружать QR-код через "Госуслуги" и предъявлять его сотрудникам ГИБДД при проверке.

"Госуслуги" запустили приложение, позволяющее предъявлять ГИБДД QR-код вместо СТС

"Госуслуги" запустили приложение, позволяющее предъявлять ГИБДД QR-код вместо СТС

Ранее россиянам объяснили, как правильно подготовить автомобиль к зиме. Водителям стоит почти полностью проверить свои машины перед тем, как придут холода.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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