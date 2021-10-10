Спасатели случайно приняли родственника одного из пассажиров за выжившего при крушении L-410
Мужчину нашли на месте трагедии в Татарстане и отвезли в больницу, а уже там выяснилось, что ему стало плохо из-за сильного стресса.
Фото © LIFE
Спасатели ошибочно приняли сопровождающего за седьмого выжившего при крушении борта L-410 в Татарстане, из-за этого и возникла путаница в озвученных властями цифрах. Об этом Лайфу сообщил источник.
При этом, по данным Mash, мужчина оказался родственником одного из пассажиров. Он приехал на место крушения, где ему стало плохо от сильного стресса. Поэтому его также повезли в больницу, из-за чего и появилась информация о 23 пассажирах в самолёте и семи выживших. На самом деле на борту находилось 22 человека, в том числе два члена экипажа, четверо инструкторов и один оператор.
Напомним, утром 10 октября двухмоторный самолёт L-410 совершил жёсткую посадку в Татарстане. Лайф опубликовал список пассажиров, находившихся на борту воздушного судна.
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