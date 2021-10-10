Заслуженный лётчик России исключил отказ техники при крушении L-410 в Татарстане

Причина крушения L-410 в Татарстане заключается не в самом самолёте, считает заслуженный лётчик России Юрий Сытник, который проанализировал полёт воздушного судна.

Эксперт заметил, что во время движения у лайнера был задран нос и опущен хвост. По его словам, это говорит о том, что воздушное судно попало в так называемый второй режим, то есть неуправляемое снижение.