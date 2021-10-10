Заслуженный лётчик России исключил отказ техники при крушении L-410 в Татарстане
По его словам, самолёт вошёл в неуправляемое снижение и, чтобы выйти из него, экипажу не хватило высоты.
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Причина крушения L-410 в Татарстане заключается не в самом самолёте, считает заслуженный лётчик России Юрий Сытник, который проанализировал полёт воздушного судна.
Эксперт заметил, что во время движения у лайнера был задран нос и опущен хвост. По его словам, это говорит о том, что воздушное судно попало в так называемый второй режим, то есть неуправляемое снижение.
"Он потерял скорость и попал во второй режим. И там всё происходит наоборот. Поэтому нос был задран на больших углах атаки, а выйти из этого режима не хватало высоты. Этого недостаточно, но уже понятно, что это ошибка не самолёта, а экипажа", — заявил эксперт телеканалу "360".
Напомним, утром 10 октября двухмоторный самолёт L-410 совершил жёсткую посадку в Татарстане. По информации Лайфа, на борту находилось 22 человека, среди них 20 парашютистов и 2 члена экипажа. Лайф опубликовал список пассажиров, находившихся на борту воздушного судна и первые фото с места крушения.
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