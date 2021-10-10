Президент Татарстана вылетел на место падения самолёта
Он будет принимать дальнейшие решения непосредственно на месте трагедии.
На место падения самолёта L-410 в Мензелинском районе Татарстана вылетел президент республики Рустам Минниханов. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.
"Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов вылетел к месту падения легкомоторного самолёта в Мензелинском муниципальном районе для оперативного принятия решений непосредственно на месте трагедии", — отметили в пресс-службе.
Напомним, утром 10 октября двухмоторный самолёт L-410 совершил жёсткую посадку в Татарстане. По информации Лайфа, на борту находилось 22 человека, среди них 20 парашютистов и 2 члена экипажа. Сообщалось, что из-под обломков самолёта семь человек достали живыми, однако позже стало известно, что выжили шесть человек. Лайф опубликовал список пассажиров, находившихся на борту воздушного судна.
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