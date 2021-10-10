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Спасательные работы на месте крушения L-410 в Татарстане завершены

В МЧС уточнили, что в операции участвовало 47 человек и 15 единиц техники.

10 октября, 09:09

Скриншот из видео © LIFE

Спасательные работы на месте крушения L-410 в Татарстане завершены. Видео © LIFE

Спасательные работы на месте падения самолёта L-410 с парашютистами в Татарстане завершены. Об этом сообщил замначальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан Марат Шигапов.

"Спасательные работы на месте происшествия завершены", — сказал Шигапов.

Он добавил, что в операции участвовало 47 человек и 15 единиц техники. По данным Лайфа, из-под обломков живыми достали шестерых человек.

"Смотри, он падает!": Очевидцы рассказали, как помогали тушить упавший L-410 в Татарстане

"Смотри, он падает!": Очевидцы рассказали, как помогали тушить упавший L-410 в Татарстане

Напомним, утром 10 октября двухмоторный самолёт L-410 совершил жёсткую посадку в Татарстане. По информации Лайфа, на борту находилось 22 человека, среди них 20 парашютистов и 2 члена экипажа. Лайф опубликовал список пассажиров, находившихся на борту воздушного судна.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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