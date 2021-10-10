Спасательные работы на месте крушения L-410 в Татарстане завершены. Видео © LIFE

Спасательные работы на месте падения самолёта L-410 с парашютистами в Татарстане завершены. Об этом сообщил замначальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан Марат Шигапов.

"Спасательные работы на месте происшествия завершены", — сказал Шигапов.

Он добавил, что в операции участвовало 47 человек и 15 единиц техники. По данным Лайфа, из-под обломков живыми достали шестерых человек.