"Моя вина": Карпин взял на себя ответственность за плохую игру в матче со Словакией
Несмотря на не самое лучшее выступление наших, россияне сумели взять три очка в последнем матче.
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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин взял на себя ответственность за плохую игру национальной команды в матче против Словакии.
"Состояние игроков, слава богу, хорошее, новых травм после матча со Словакией, как ни странно, не было. Все готовятся к матчу, занимаемся только восстановлением, теорией. Разобрали игру со словаками, переговорил с ребятами. Всё, что не получилось, — моя вина, потому что я не так донёс до них, не так объяснил. К ребятам нет претензий, это не значит, что я пытаюсь снять с них ответственность", — заявил Карпин в ходе пресс-конференции.
Напомним, сборная России 8 октября на своём поле обыграла Словакию со счётом 1:0. Единственный мяч в свои ворота забил Милан Шкриньяр.
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