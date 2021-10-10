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"Моя вина": Карпин взял на себя ответственность за плохую игру в матче со Словакией

Несмотря на не самое лучшее выступление наших, россияне сумели взять три очка в последнем матче.

10 октября, 16:51
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин взял на себя ответственность за плохую игру национальной команды в матче против Словакии.

"Состояние игроков, слава богу, хорошее, новых травм после матча со Словакией, как ни странно, не было. Все готовятся к матчу, занимаемся только восстановлением, теорией. Разобрали игру со словаками, переговорил с ребятами. Всё, что не получилось, — моя вина, потому что я не так донёс до них, не так объяснил. К ребятам нет претензий, это не значит, что я пытаюсь снять с них ответственность", — заявил Карпин в ходе пресс-конференции.

Напомним, сборная России 8 октября на своём поле обыграла Словакию со счётом 1:0. Единственный мяч в свои ворота забил Милан Шкриньяр.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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