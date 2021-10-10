Первый гол Зарипова в новом сезоне помог "Ак Барсу" обыграть "Барыс" в матче КХЛ

Дебютный гол ветерана "Ак Барса" Даниса Зарипова в новом сезоне помог казанцам обыграть "Барыс" в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:3.

Помимо Зарипова шайбами у гостей отметились Хенкель, Коваленко, Панюков и дважды Кагарлицкий, который смог набрать своё 400-е очко в КХЛ. У хозяев голы забивали Берглунд, Орехов и Шалапов.