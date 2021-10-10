Первый гол Зарипова в новом сезоне помог "Ак Барсу" обыграть "Барыс" в матче КХЛ
В параллельной встрече один из фаворитов сезона — питерский СКА — разгромил на выезде "Салават Юлаев".
Фото © ТАСС / Егор Алеев
Дебютный гол ветерана "Ак Барса" Даниса Зарипова в новом сезоне помог казанцам обыграть "Барыс" в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:3.
Помимо Зарипова шайбами у гостей отметились Хенкель, Коваленко, Панюков и дважды Кагарлицкий, который смог набрать своё 400-е очко в КХЛ. У хозяев голы забивали Берглунд, Орехов и Шалапов.
В ещё одном матче дня питерский СКА в Уфе разгромил местный "Салават Юлаев" со счётом 5:0. Голами отметились Цицюра, Вей, Кузьменко и Кемппайнен. Добавим, что голкипер СКА Ларс Юханссон провёл пятый сухой матч в текущем сезоне.
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