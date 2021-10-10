"Сделаю всё для победы своей страны": Бразилец Неймар заявил, что ЧМ в Катаре станет последним в его карьере
В составе пентакампеонов он становился чемпионом Олимпийских игр 2016 года в Рио.
Фото © John Berry / Getty Images
Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар заявил, что ближайший чемпионат мира — в Катаре в 2022 году — станет для него последним.
"Думаю, что это будет мой последний чемпионат мира. Я говорю так, потому что не знаю, хватит ли у меня моральных сил продолжать заниматься футболом. Я сделаю всё, чтобы хорошо выступить, сделаю всё для победы своей страны и чтобы осуществить мечту детства. Надеюсь, я справлюсь", — цитирует Неймара портал Goal.
Добавим, что в составе сборной Бразилии он выступает с 2010 года. За это время футболист провёл 112 матчей и забил 69 голов. Вместе с национальной командой он становился чемпионом Олимпийских игр 2016 года в Рио.
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