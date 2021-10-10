Сборная России прилетела в Марибор на матч против Словении
Встреча состоится 11 октября в 21:45 по московскому времени на стадионе "Людски врт".
Видео © Instagram / teamrussia
Сборная России по футболу прилетела в город Марибор, где уже завтра проведёт матч против команды Словении в рамках отбора ЧМ-2022.
Подшефные Валерия Карпина прибыли в Словению из Казани, где до этого встречались с командой Словакии и одержали победу со счётом 1:0 благодаря автоголу Милана Шкриньяра.
Впереди у сборной России по футболу матч против Словении. Игра состоится на стадионе "Людски врт" 11 октября. Начало встречи в 21:45 по московскому времени. В прямом эфире её покажет телеканал "Россия-1".
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