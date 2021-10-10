"Они выходят в плей-офф с сезона 2013/2014. Я думаю, что они теперь будут мусором. Все их хоккеисты постарели. Последние два сезона они потеряли. Не думаю, что в этом году они выстрелят. Овечкин кончился. Его просто закроют. Не думаю, что у кого-то из этих парней будет хороший сезон. Я не думаю, что Ови даже приблизится к рекорду Гретцки", — отметил Скотт в ходе подкаста Dropping The Gloves.