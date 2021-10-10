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"Они будут мусором": Бывший игрок НХЛ раскритиковал Овечкина и его "Вашингтон"

По его мнению, россиянин не сможет приблизиться к рекорду легендарного Уэйна Гретцки.

10 октября, 10:09
<p>Фото © Patrick McDermott / NHLI via Getty Images</p>

Фото © Patrick McDermott / NHLI via Getty Images

Бывший игрок клуба "Аризона Койотс" и самый ценный игрок матча всех звёзд НХЛ-2016 Джон Скотт назвал мусором клуб "Вашингтон Кэпиталз" и раскритиковал его лидера, россиянина Александра Овечкина.

"Они выходят в плей-офф с сезона 2013/2014. Я думаю, что они теперь будут мусором. Все их хоккеисты постарели. Последние два сезона они потеряли. Не думаю, что в этом году они выстрелят. Овечкин кончился. Его просто закроют. Не думаю, что у кого-то из этих парней будет хороший сезон. Я не думаю, что Ови даже приблизится к рекорду Гретцки", — отметил Скотт в ходе подкаста Dropping The Gloves.

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Ранее Лайф сообщал, что Александр Овечкин не смог доиграть предсезонный матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Филадельфии" из-за травмы.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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