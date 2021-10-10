"Вот чем гордятся в Федерации лёгкой атлетики. Если бы вы знали, скольких спортсменов они погубили. Даже я наблюдала то, как по связям пропихивают людей в сборные, а перспективные должны уходить. Я 20-кратная чемпионка и рекордсменка Белоруссии, но, к сожалению, эта сборная уже забыла всё", — написала Тимановская на своей странице в "Инстаграме".