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"Скольких они погубили": Тимановская рассказала, как Белорусская федерация лёгкой атлетики "пропихивала" людей в сборные

Летом этого года она оказалась в центре скандала, будучи участницей Олимпийских игр в Токио, отказавшись выступать на одной из дистанций.

10 октября, 11:03
<p>Фото © Attila Husejnow / SOPA Images / LightRocket via Getty Images</p>

Фото © Attila Husejnow / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Белорусская бегунья Кристина Тимановская рассказала о целом ряде проблем в Белорусской федерации лёгкой атлетики и случаях коррупции внутри организации.

Фото © Instagram / kristi_timanovskaya

Фото © Instagram / kristi_timanovskaya

"Вот чем гордятся в Федерации лёгкой атлетики. Если бы вы знали, скольких спортсменов они погубили. Даже я наблюдала то, как по связям пропихивают людей в сборные, а перспективные должны уходить. Я 20-кратная чемпионка и рекордсменка Белоруссии, но, к сожалению, эта сборная уже забыла всё", — написала Тимановская на своей странице в "Инстаграме".

"Казалось, что это круто": Белорусская бегунья Тимановская рассказала о "тяжёлой" жизни под охраной в Варшаве

"Казалось, что это круто": Белорусская бегунья Тимановская рассказала о "тяжёлой" жизни под охраной в Варшаве

Таким образом она ответила на пост Белорусской федерации лёгкой атлетики о медалях и наградах спринтера Виктора Рябова.

Напомним, в августе тренерский штаб сборной Белоруссии по лёгкой атлетике на Олимпиаде в Токио решил отправить Тимановскую домой. Спортсменка перед этим возмутилась, что её вынуждают бежать эстафету 4x400 метров, в то время как она должна была принять участие лишь в забеге на дистанцию 200 метров. Сама Тимановская отказалась возвращаться в страну и получила гуманитарную визу Польши. 4 августа она прилетела в Варшаву.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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