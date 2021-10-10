"Надругательство и позор" или "крутой поединок": Эксперты оценили легендарный бой Джигурда – Милонов Местами поединок смотрелся комично и нелепо, однако ясно одно: индустрии подобных фрик-боёв он дал совершенно новый толчок. 10 октября, 11:06 Скриншот © Youtube / Наше дело

Одним из самых неоднозначных событий уходящей недели в мире спорта стал бой актёра Никиты Джигурды и депутата Госдумы Виталия Милонова. Пока одни не понимают, зачем вообще такой матч был нужен, другие ожидают новых подобных схваток, ведь индустрия POP MMA в нашей стране разгоняется очень стремительными темпами. Поэтому Лайф решил обратиться к экспертам в этой среде, дабы лучше понять, каким же получился легендарный бой Джигурды и Милонова.

"Крутой бой"

Сам бой прошёл ещё в сентябре, однако полная его версия в Сети появилась только на этой неделе. Организовал его промоушен "Наше дело". Схватка проводилась в довольно любопытном и странном формате: три раунда по одной минуте. Более того, между сторонами была договорённость, что по лицу бить соперники друг друга не будут. Хотя Джигурда, судя по всему, был к этому готов.

— Перед самым боем угол Виталия Милонова стал говорить, что в лицо не бить, по печени не бить. И вообще, сильно не бить! Говорю: "Ну выйдите и объявите, ведь зрители будут спрашивать!" Ещё просили, чтобы я до третьего раунда ничего особо не делал, — подчеркнул Джигурда после боя.

Ожидать от Джигурды можно было чего угодно, а перед боем именно он мог претендовать на роль фаворита. Вспомните хотя бы его участие в проекте "Король ринга" много лет назад, где артист был очень даже хорош. Милонов же по ходу боя выглядел заметно более растерянным и даже комичным. Впрочем, сам парламентарий прекрасно понимал, что удивить зрителей и соперника в этом бою вряд ли сможет.

— Я в жизни не был на ринге, не занимался боксом вообще никогда. Поэтому я вышел, чтобы получить по рёбрам, и получил. Всё нормально. Я ж понимаю, что я совершенно не готов, глупо на это рассчитывать. Для меня это сигнал, чтобы я занялся собой. Но я считаю, что головой мне нужно думать, а не стучаться. Я буду заниматься спортом и, может, дам реванш Джигурде или ещё кому-то, — сказал после боя Милонов.

В беседе с Лайфом блогер Артём Тарасов — звезда POP MMA и участник подобных боёв — достаточно высоко оценил поединок Никиты Джигурды и Виталия Милонова и даже рассказал об имеющихся спортивных задатках у одного из участников боя.

— Бой можно хорошо оценивать, крутой бой, крутой информационный повод. Я думаю, что соперники вообще не готовились к поединку, потому что была только неделя до боя. Есть ли задатки бойцов? Ну, Милонову ещё далеко, а у Джигурды определённые есть. Думаю, что у него всё может получиться, — отметил Тарасов.

По мнению Тарасова, сейчас Виталию Милонову не стоит думать о реванше с Джигурдой, а к подобным боям, где на ринг выходят совсем не профессионалы, он относится очень даже хорошо, уверяя, что POP MMA сегодня является вторым UFC в нашей стране.

"Надругательство и позор"

Тем не менее в Сети немало самых разных комментариев негативного характера. Многие просто не понимают, зачем нужен был не только этот бой, а каков вообще смысл подобных поединков, где на ринг выходят совсем не профессиональные люди. Основатель промоушена Punch Club Андрей Зайкин в беседе с Лайфом выразил мнение, что в матче Джигурда – Милонов победили вовсе не его участники.

— Оцениваю этот бой как победу организаторов, то что им удалось это придумать и реализовать. Они молодцы. Я думаю, они (Никита Джигурда и Виталий Милонов. — Прим. Лайфа) вообще не готовились. Зачем? Если это изначально был фрик-бой, значит, надо быть фриком до конца. Фрики не готовятся к поединку, как настоящие панки, — подчеркнул Зайкин.

Основатель Punch Club также отметил достаточно богатое боевое прошлое у Никиты Джигурды, вспомнив не только его участие в проекте "Король ринга", но и целый ряд фильмов, где актёр представал на суд зрителей в достаточно хорошей форме. Даже несмотря на это, отношение профессионалов, по мнению Зайкина, к подобным историям достаточно неоднозначное.

— По-разному относятся, но всегда в основном с негативом, конечно. Потому что есть спорт, которому ты отдал в жизни большую часть своего времени, а это (фрик-бои. — Прим. Лайфа), в общем-то, больше надругательство и позор. А некоторые, наоборот, говорят: "Ну и пускай, для популяризации". И так далее, — подчеркнул Зайкин.

В отличие от Артёма Тарасова, Зайкин уверен, что индустрия POP MMA не сможет стать своего рода аналогом UFC в нашей стране. Эксперт уверен, что со временем у неё появится определённый контроль, который поможет ей перерасти в нечто большее. Однако есть у подобных боёв и другая достаточно любопытная тенденция.

— Мы с вами становимся свидетелями такого интересного времени, когда на трендах начнут откапывать старых маразматиков и идиотов, которых будут вытаскивать на ринг под любыми предлогами. Деньгами, уговорами или просто обещаниями, что тебя снова увидят и о тебе заговорят. По мне так, это ужасно, потому что сейчас пойдёт всё вразнос. Но, с другой стороны, даже не знаю, можно ли это расценить как продвижение спорта в массы. Может быть, и можно, — добавил эксперт.

Так или иначе, даже среди экспертов нет однозначных оценок боя между Никитой Джигурдой и Виталием Милоновым. Однако во всей этой истории становится очевидно другое: индустрия POP MMA или подобных фрик-боёв может стать крайне интересной и значимой. Количество подобных поединков, судя по всему, будет только расти, несмотря на далеко неоднозначную реакцию большого количества поклонников единоборств. Как бы то ни было, а бой Джигурда – Милонов дал всему этому хороший толчок, пусть и получился забавным и местами комичным.

Авторы Шамиль Гаджиев