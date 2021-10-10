Сборная Италии обыграла Бельгию и стала третьей в Лиге наций УЕФА
Чемпион турнира определится в решающем матче, в котором Испания сыграет против Франции.
Фото © Twitter / azzuri
Сборная Италии стала бронзовым призёром Лиги наций УЕФА, обыграв в поединке за третье место сборную Бельгии со счётом 2:1.
Основные события встречи пришлись на второй тайм. Барелла забил гол в самом начале второй половины встречи, а вскоре Берарди был точен с точки и удвоил преимущество своих. В конце встречи Шарль де Кетеларе отыграл один гол, однако спасти встречу "красные дьяволы" не смогли.
Главный матч финальной части Лиги наций состоится вечером 10 октября. За главный приз турнира поборются сборные Франции и Испании.
Комментариев: 0