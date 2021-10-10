Сборная Италии обыграла Бельгию и стала третьей в Лиге наций УЕФА

Основные события встречи пришлись на второй тайм. Барелла забил гол в самом начале второй половины встречи, а вскоре Берарди был точен с точки и удвоил преимущество своих. В конце встречи Шарль де Кетеларе отыграл один гол, однако спасти встречу "красные дьяволы" не смогли.