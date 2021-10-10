В Якутии ректора уволили за отказ отдать здание академии наук под ковидную больницу

В Якутии ректора Малой академии наук (МАН) Василия Павлова освободили от должности после того, как он отказался передавать здание под стационар для лечения коронавирусных больных. Об этом сообщил сам ректор в инстаграм-аккаунте организации.

"Министр ознакомил меня с приказом об одностороннем расторжении трудового договора со мной с 11 октября 2021 года. Причиной является моё несогласие с приказом Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) <...>, по которому здание Малой академии наук Республики Саха (Якутия) передаётся под инфекционную больницу для больных CoViD-19", — написал Павлов.

В беседе с News.Ykt.ru ректор сообщил, что общежитие академии собираются передать районной больнице для создания инфекционного отделения. Причём это не временное решение — здание полностью переходит под контроль Минздрава республики, отметил он. Павлов признался, что не смог подписать бумагу о передаче общежития, так как "это фактически означает закрытие учреждения".