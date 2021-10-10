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В Якутии ректора уволили за отказ отдать здание академии наук под ковидную больницу

Он признался, что не смог подписать бумагу о передаче общежития, так как "это фактически означает закрытие учреждения".

10 октября, 16:54
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/lenskykray/photos/a.1037598359675690/3865889780179853/?type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Малая академия наук Республики Саха – Якутия</a></p>

Фото © Facebook / Малая академия наук Республики Саха – Якутия

В Якутии ректора Малой академии наук (МАН) Василия Павлова освободили от должности после того, как он отказался передавать здание под стационар для лечения коронавирусных больных. Об этом сообщил сам ректор в инстаграм-аккаунте организации.

"Министр ознакомил меня с приказом об одностороннем расторжении трудового договора со мной с 11 октября 2021 года. Причиной является моё несогласие с приказом Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) <...>, по которому здание Малой академии наук Республики Саха (Якутия) передаётся под инфекционную больницу для больных CoViD-19", написал Павлов.

В беседе с News.Ykt.ru ректор сообщил, что общежитие академии собираются передать районной больнице для создания инфекционного отделения. Причём это не временное решение — здание полностью переходит под контроль Минздрава республики, отметил он. Павлов признался, что не смог подписать бумагу о передаче общежития, так как "это фактически означает закрытие учреждения".

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Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко назвал крайне напряжённой ситуацию с ковидом в России. В стране наблюдается как рост числа заболевших, так и рост числа летальных исходов. Также он отметил, что к настоящему моменту более миллиона ковидных пациентов находятся под наблюдением врачей. Власти страны разворачивают в регионах дополнительные койки для заразившихся граждан.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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