Шалленберга назначат новым канцлером Австрии 11 октября
Себастьян Курц останется лидером консервативной Австрийской народной партии и займёт кресло депутата Национального совета.
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Действующего главу МИД Австрии Александера Шалленберга приведут к присяге на должность канцлера республики в понедельник, 11 октября. Об этом сообщила в воскресенье канцелярия австрийского президента.
"Федеральный президент Александер Ван дер Беллен в понедельник <...> произведёт назначение и приведение к присяге федерального канцлера Александера Шалленберга", — говорится в заявлении.
Отмечается, что Себастьян Курц останется лидером консервативной Австрийской народной партии и займёт кресло депутата Национального совета.
Напомним, канцлер Австрии объявил об уходе в отставку накануне. В качестве преемника он предложил кандидатуру главы МИД республики. До этого Курца заподозрили в коррупции.
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