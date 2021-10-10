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Шалленберга назначат новым канцлером Австрии 11 октября

Себастьян Курц останется лидером консервативной Австрийской народной партии и займёт кресло депутата Национального совета.

10 октября, 16:44
<p>Фото © Askin Kiyagan / Anadolu Agency via Getty Images</p>

Фото © Askin Kiyagan / Anadolu Agency via Getty Images

Действующего главу МИД Австрии Александера Шалленберга приведут к присяге на должность канцлера республики в понедельник, 11 октября. Об этом сообщила в воскресенье канцелярия австрийского президента.

"Федеральный президент Александер Ван дер Беллен в понедельник <...> произведёт назначение и приведение к присяге федерального канцлера Александера Шалленберга", — говорится в заявлении.

Отмечается, что Себастьян Курц останется лидером консервативной Австрийской народной партии и займёт кресло депутата Национального совета.

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Напомним, канцлер Австрии объявил об уходе в отставку накануне. В качестве преемника он предложил кандидатуру главы МИД республики. До этого Курца заподозрили в коррупции.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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