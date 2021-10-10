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В Грузии прошли протесты в поддержку Саакашвили

Отмечается, что через несколько дней в стране состоится более масштабная акция.

10 октября, 16:42

Фото © Instagram / ekho_kavkaza

Сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили 10 октября провели в Тбилиси акцию, требуя освобождения политика из-под стражи. Участники протеста собрались в воскресенье перед зданием парламента Грузии, сообщает РИА "Новости".

Акцию организовала представительница грузинской оппозиционной партии "Закон и справедливость" Тако Чарквиани, которая ранее создала народное движение по возвращению Саакашвили в страну. Также сообщается, что 14 октября в стране будет организован более масштабный митинг, который пройдёт под руководством представителей правящей партии Грузии "Единое национальное движение".

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Напомним, утром 1 октября Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером этого же дня стало известно о его задержании. Экс-президента, которого на родине обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств, поместили в тюрьму неподалёку от Тбилиси. В знак протеста политик объявил голодовку. Среди прочего он также потребовал допустить к нему консула Украины, гражданином которой теперь является. Вместе с тем премьер-министр Грузии пообещал, что Саакашвили отсидит полный тюремный срок (на родине ему грозит девять лет заключения), а президент Саломе Зурабишвили уже заявила, что не помилует задержанного.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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