В Грузии прошли протесты в поддержку Саакашвили
Отмечается, что через несколько дней в стране состоится более масштабная акция.
Фото © Instagram / ekho_kavkaza
Сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили 10 октября провели в Тбилиси акцию, требуя освобождения политика из-под стражи. Участники протеста собрались в воскресенье перед зданием парламента Грузии, сообщает РИА "Новости".
Акцию организовала представительница грузинской оппозиционной партии "Закон и справедливость" Тако Чарквиани, которая ранее создала народное движение по возвращению Саакашвили в страну. Также сообщается, что 14 октября в стране будет организован более масштабный митинг, который пройдёт под руководством представителей правящей партии Грузии "Единое национальное движение".
Напомним, утром 1 октября Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером этого же дня стало известно о его задержании. Экс-президента, которого на родине обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств, поместили в тюрьму неподалёку от Тбилиси. В знак протеста политик объявил голодовку. Среди прочего он также потребовал допустить к нему консула Украины, гражданином которой теперь является. Вместе с тем премьер-министр Грузии пообещал, что Саакашвили отсидит полный тюремный срок (на родине ему грозит девять лет заключения), а президент Саломе Зурабишвили уже заявила, что не помилует задержанного.
Комментариев: 0