В Грузии прошли протесты в поддержку Саакашвили

Акцию организовала представительница грузинской оппозиционной партии "Закон и справедливость" Тако Чарквиани, которая ранее создала народное движение по возвращению Саакашвили в страну. Также сообщается, что 14 октября в стране будет организован более масштабный митинг, который пройдёт под руководством представителей правящей партии Грузии "Единое национальное движение".