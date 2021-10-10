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Устроившего смертельное ДТП водителя Собчак отпустили под подписку о невыезде

Как сообщили в полиции, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Нарушение ПДД".

10 октября, 16:26
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Фото © Telegram / SHOT

Водителя автомобиля телеведущей Ксении Собчак, попавшего в страшное ДТП в Сочи, отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"В отношении водителя автомобиля "Мереседес" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", — отметили в полиции.

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В МВД подтвердили, что одна из пассажирок "фольксвагена" скончалась до приезда скорой, а водитель и второй пассажир были доставлены в медучреждение. Более подробной информации они пока не предоставили.

Напомним, Ксения Собчак попала в смертельное ДТП по дороге в Красную Поляну вечером 9 октября. Сообщалось, что в результате аварии три человека получили травмы разной степени тяжести и один пассажир скончался на месте. Прокуратура поставила на контроль расследование аварии. Представитель телеведущей отказался комментировать произошедшее.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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