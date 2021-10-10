Устроившего смертельное ДТП водителя Собчак отпустили под подписку о невыезде

Водителя автомобиля телеведущей Ксении Собчак, попавшего в страшное ДТП в Сочи, отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"В отношении водителя автомобиля "Мереседес" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", — отметили в полиции.