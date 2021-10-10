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Полиция депортировала иностранца, сбежавшего из-под конвоя во Внуково

Мужчина пытался покинуть аэропорт, из-за чего был объявлен план "Перехват".

10 октября, 16:08
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В Подмосковье задержали гражданина Грузии, ранее сбежавшего из-под стражи при его выдворении из России. Об этом сообщает пресс-служба Управления транспортной полиции по Центральному федеральному округу. Нарушителя удалось депортировать из страны.

"Сегодня сотрудниками ЛО МВД России в аэропорту Внуково в результате оперативно-разыскных мероприятий задержан ранее судимый гражданин Грузии 1971 года рождения, который 30 сентября, стремясь избежать депортации, скрылся из аэропорта Внуково, — сообщили в ведомстве.

"В гнёздышко сел и сидит": Под крышу аэропорта Внуково залез "человек-паук"

"В гнёздышко сел и сидит": Под крышу аэропорта Внуково залез "человек-паук"

В полиции пояснили, что иностранца повторно доставили в аэропорт, после чего всё же депортировали из России. До этого в отношении грузина Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

Напомним, что инцидент произошёл в конце сентября. Ожидавший во Внуково депортации иностранец сбежал из-под конвоя и сбил полицейского. Правоохранители объявили план "Перехват", пострадавший сотрудник был госпитализирован. Позднее появилось видео побега улизнувшего от конвоиров гражданина.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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