МИД Турции выразил соболезнования в связи с крушением самолёта в Татарстане

МИД Турции выразил соболезнования родственникам погибших в результате крушения самолёта L-410 в Татарстане, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в катастрофе. Сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.

"Мы с прискорбием узнали, что 16 человек, находившихся на борту разбившегося самолёта в Республике Татарстан, погибли и не менее шести получили ранения. Выражаем наши соболезнования семьям погибших в этой аварии и Правительству РФ", — говорится в заявлении.