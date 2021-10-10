НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

МИД Турции выразил соболезнования в связи с крушением самолёта в Татарстане

В результате авиакатастрофы погибло 16 человек, 6 выжили. В республике 11 октября объявили днём траура.

10 октября, 15:29
<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/31252" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Фото © Telegram / SHOT

МИД Турции выразил соболезнования родственникам погибших в результате крушения самолёта L-410 в Татарстане, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в катастрофе. Сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.

"Мы с прискорбием узнали, что 16 человек, находившихся на борту разбившегося самолёта в Республике Татарстан, погибли и не менее шести получили ранения. Выражаем наши соболезнования семьям погибших в этой аварии и Правительству РФ", говорится в заявлении.

Компания с офисом у кладбища: Как ведёт дела аэроклуб, чей самолёт L-410 разбился в Татарстане

Компания с офисом у кладбища: Как ведёт дела аэроклуб, чей самолёт L-410 разбился в Татарстане

Напомним, утром 10 октября двухмоторный самолёт L-410 совершил жёсткую посадку в Татарстане. По информации Лайфа, на борту находилось 22 человека, среди них 20 парашютистов и 2 члена экипажа. Сообщалось, что из-под обломков самолёта семь человек достали живыми, однако позже стало известно, что выжили шесть человек. Лайф опубликовал список пассажиров, находившихся на борту воздушного судна.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Сотни российских туристов, летевших в Египет, застряли в аэропорту Антальи

вчера в 21:42

Погибшие при крушении L-410 инструкторы занимались парашютным спортом более 20 лет

сегодня в 13:01

Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье выросло до 34

сегодня в 15:39

В Киеве заявили, что российские продукты в Донбассе "хуже качеством, чем украинские"

сегодня в 15:34

Единственный в Афганистане спортивный телеканал прекратил вещание

сегодня в 15:24

Новости партнеров

Layer 1