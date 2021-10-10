МИД Турции выразил соболезнования в связи с крушением самолёта в Татарстане
В результате авиакатастрофы погибло 16 человек, 6 выжили. В республике 11 октября объявили днём траура.
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МИД Турции выразил соболезнования родственникам погибших в результате крушения самолёта L-410 в Татарстане, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в катастрофе. Сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.
"Мы с прискорбием узнали, что 16 человек, находившихся на борту разбившегося самолёта в Республике Татарстан, погибли и не менее шести получили ранения. Выражаем наши соболезнования семьям погибших в этой аварии и Правительству РФ", — говорится в заявлении.
Напомним, утром 10 октября двухмоторный самолёт L-410 совершил жёсткую посадку в Татарстане. По информации Лайфа, на борту находилось 22 человека, среди них 20 парашютистов и 2 члена экипажа. Сообщалось, что из-под обломков самолёта семь человек достали живыми, однако позже стало известно, что выжили шесть человек. Лайф опубликовал список пассажиров, находившихся на борту воздушного судна.
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